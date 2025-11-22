Тръмп назначи Дан Дрискол за специален представител на САЩ за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи министъра на сухопътните сили Дан Дрискол за нов специален пратеник на САЩ за мирните преговори за Украйна. Той ще замени Кийт Келог, съобщава The Guardian.

Според изданието, след среща между американски генерали, водени от Дрискол, и Володимир Зеленски в Киев в четвъртък, 21 ноември, Тръмп е назначил Дрискол за свой нов „специален представител“. Според The ​​Guardian, той е приятел и бивш съученик на настоящия вицепрезидент на САЩ Джей Д. Ванс.

Източници съобщават също, че делегация от висши военни служители на САЩ вероятно ще посети Москва в края на следващата седмица, за да обсъди „мирен план“ за Украйна.

Както съобщи Financial Times, след разговорите в Киев Дрискол е заявил, че според неговата оценка Украйна е „в много лошо положение“. Американската страна също така е дала да се разбере, че споразумението, което се предлага в момента на Киев, е най-добрият възможен резултат при настоящите обстоятелства.

Даниел Патрик Дрискол е американски политик, бизнесмен, адвокат и бивш военен офицер, който е 26-ият секретар на армията на Съединените щати и изпълняващ длъжността директор на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества от 2025 година. Член е на Републиканската партия.

На 4 декември 2024 г. новоизбраният президент Доналд Тръмп обяви, че ще номинира Дрискол за секретар на армията за втората си администрация. На 25 февруари 2025 г. Сенатът на Съединените щати потвърди Дрискол за поста секретар на армията с 66 срещу 28 гласа.

Дрискол полага клетва през февруари 2025 година.

На 9 април 2025 г. президентът Доналд Тръмп обяви, че Дрискол ще наследи Каш Пател като изпълняващ длъжността директор на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества. През май 2025 г. Дрискол потвърди, че армията ще отмени проекта M10 Booker, позовавайки се на високите разходи, договореното право на ремонт и поддръжка, теглото му от 38 тона и дизайна му.

През ноември 2025 г. Дрискол пристигна в Киев и се срещна с президента Зеленски, за да договори края на руско-украинската война.

Американската делегация проведе среща с европейски представители в Киев на 21 ноември в резиденцията на временно управляващия представител на САЩ в Украйна Джули Дейвис. Според Financial Times, министъра на сухопътните сили на САЩ Даниел Дрискол е заявил пред европейските посланици и други западни представители, че очаква мирно уреждане на конфликта и вярва, че моментът е дошъл. Той също така предупреди, че Съединените щати не желаят да бъдат гъвкави по ключови въпроси и не са готови да обсъждат подробностите на своя мирен план.