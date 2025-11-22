Собственикът на Daily Mail купи The Telegraph за 650 млн. долара

„Дейли Мейл енд Дженерал Тръст“ (DMGT), който е собственик на вестник „Дейли Мейл“ (Daily Mail), се е съгласил да закупи „Дейли Телеграф“ (The Telegraph) за 500 милиона британски лири (приблизително 650 милиона долара по текущия обменен курс). „Файненшъл Таймс“ съобщи това, позовавайки се на източници.

Отбелязва се, че контролиращият акционер на DMGT – Джонатан Хармсуърт, който е правнук на основателя на „Дейли Мейл“, отдавна желае да придобие „Телеграф Медия Груп“, която притежава „Дейли Телеграф“ и седмичния вестник „Сънди Телеграф“. Financial Times отбелязва, че сделката може да доведе до сливане на две големи центристко-десни издания, което поражда опасения сред управляващата Лейбъристка партия. Очаква се и двата вестника да запазят отделните си редакционни екипи. Financial Times отбелязва, че сливането „ще създаде една от най-влиятелните десни медийни групи във Великобритания“.

Страните финализират условията на сделката. Financial Times смята, че след сливането DMGT може да бъде принуден да продаде другите си два вестника – „Метро“ и „i“, за да избегне антитръстови разследвания от медийния регулатор Ofcom и Комисията за конкуренция и пазари.

„Дейли Телеграф“ е основан през 1855 г. от британския полковник Артър Слей. Според оценки на онлайн изданието Press Gazette, в момента дневният тираж на вестника вероятно е около 150 000. Daily Telegraph беше обявен за продажба през 2023 г. поради дълговете на предприемаческото семейство Баркли.

Daily Telegraph, известен онлайн и другаде като The Telegraph, е британски ежедневен консервативен вестник, издаван в Лондон от Telegraph Media Group и разпространяван в Обединеното кралство и в международен план. Основан е от Артър Б. Слей през 1855 г. като The Daily Telegraph and Courier. Мотото на вестника „Беше, е и ще бъде“ е включено в неговата емблема, която се използва повече от век, започвайки от 1858 година.

През месец май 2025 г. фирмата за управление на инвестиции RedBird Capital Partners обяви планове за придобиване на издателя на вестника за 500 милиона британски лири (около 674 милиона щатски долара), но сделката се провали през ноември.

DMGT, основана през 1922 г., в момента е една от най-големите медийни компании във Великобритания, притежаваща печатни издания и радиостанции.