Бизнесът прави планове за устойчив растеж и излизане на нови международни пазари

И в днешните трудни времена бизнесът прави планове за развитие и ги осъществява, а Българската агенция за инвестиции ги подкрепя със своите сертификати за инвестиция. Някои фирми сега започват своите проекти, а други вече са на финала и откриват новите си предприятия. В тази връзка акцент трябва да се постави върху необходимостта от по-тясно партньорство между институциите и местната власт за осигуряване на актуални данни за инфраструктура, работна ръка и свободни терени, което е ключова предпоставка за успешно представяне пред инвеститори.

Проектите са на различни места в България, в различни сектори. Фирмите са и български и чуждестранни, но това което ги свързва е желанието да останат в България и да се развиват.

Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас „А“ на дружеството

„Крез“ ЕООД за проекта му „Балнеосанаториум и рехабилитационен център – град Стрелча“.

Той предвижда модернизация на бившата база „Балнеосанаториум“ в града с цел възстановяване и привеждане на комплекса към съвременните стандарти за балнеология и рехабилитация. Сертификата получи Костадин Тошев, собственик на „Крез“.

С общ размер на инвестицията от 4.8 млн. лева, проектът включва цялостно обновяване на сградния фонд, изграждане на нова инфраструктура и внедряване на модерни технологии за физиотерапия, рехабилитация и възстановяване. В резултат от реализацията му се предвижда разкриване на 40 нови работни места, което ще допринесе за икономическото развитие на региона и утвърждаването на Стрелча като привлекателна дестинация за здравен и балнеоложки туризъм.

В „Тракия икономическа зона“ край Пловдив бе открит новият високотехнологичен завод на ZS Europe Ltd.,

част от китайския холдинг Shanghai Unison Aluminium Products. Проектът е сертифициран със сертификат клас „А“ по Закона за насърчаване на инвестициите, а направента инвестиция възлиза на близо 18.7 млн. лева и предвижда разкриването на над 100 нови работни места. Новият завод ще произвежда алуминиеви компоненти за водещи автомобилни компании като Tesla, Volvo, Volkswagen, Stellantis и Audi, което допринася за позиционирането на България като ключов партньор в европейската верига за доставки за автомобилната индустрия.

А проектът е още едно доказателство, че България е надежден партньор за високотехнологични и устойчиви инвестиции.

Сертификат за инвестиционен проект клас „А“ получи и компанията

„Хелти Барс“ ООД за проекта „Ново предприятие за производство на протеинови барове“

в местност „Толева махала“, район „Връбница“, Столична община.

Инвестицията е свързана с разширяване на дейността на дружеството, като предвижда изграждането на собствена производствена база, закупуване на високотехнологично оборудване и внедряване на автоматизирани производствени процеси. Основната цел на проекта е да повиши ефективността на производството, с което да утвърди позициите на компанията сред водещите производители в Европа. Очаква се новото разширение да позволи на „Хелти Барс“ да утрои своя производствен капацитет.

Сертификатът беше връчен на съоснователите Мавитан Чифтчи – изпълнителен директор, и Валентин Стрекаловски – оперативен директор на „Хелти Барс“.

Размерът на сертифицирания проект е 15 750 000 лв., а в резултата на реализирането му ще бъдат разкрити повече от 45 нови работни места. По информация на компанията инвестицията вече надхвърля 20 млн. евро – повече от 150% ръст спрямо първоначалния план. Новата фабрика също е по-мащабна от планираното – над 15 000 кв. м вместо предвидените 12 000 кв. метра.

„Хелти Барс“ е сред бързоразвиващите се български компании в сектора на хранителните добавки и храни за хора с активен начин на живот, а новият проект е ясен знак за дългосрочните ѝ планове за устойчив растеж и излизане на нови международни пазари. С активното си съдействие и експертна подкрепа по целия път на сертифициране, БАИ продължава да бъде надежден партньор за инвеститорите, подпомагайки реализацията на проекти с висока добавена стойност за българската икономика.

Сертификат за инвестиция клас А взе и

„Де 5 Студио“ ООД за реализацията на проекта „Складова база Kave Home“,

който ще се осъществи в с. Гурмазово, Индустриална зона Божурище.

Инвестиционният проект предвижда изграждането на модерна логистична база за складиране и съхранение на чужди конвенционални стоки и товари. Реализацията му ще допринесе съществено за оптимизирането на логистичните процеси и подобряване на логистичното обслужване в региона, като създаде условия за по-ефективно развитие на бизнес екосистемата в района на София.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 8.1 млн. лв., като в резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разкрити 4 нови работни места, отбеляза Йордан Генов – управител на „Де 5 Студио“ ООД.

Сертификат клас „А“ получи Air Liquide България, част от френският газов концерн Air Liquide,

за нов индустриален и иновативен проект. „Инвестицията на Air Liquide е доказателство, че България предлага правилните условия за растеж и иновации. Тя подчертава доверието на водещи международни компании в нашата икономика“, отбеляза изпълнителният директор на БАИ Мила Ненова. „Това е един много важен проект – индустриален, високотехнологичен, иновативен. Сътрудничеството между „Аурубис“ и „Ер Ликид“ дава представа за съществуващите добри възможности за международно сътрудничество на територията на България“.

Новите инвестиции ще позволят на Air Liquide да намали въглеродните емисии с 33% и енергопотреблението със 7%, като същевременно модернизира съществуващите производствени мощности. Това е поредна стъпка в развитието на компанията в България, където тя вече управлява три производствени единици и снабдява над 600 клиенти в индустриалния сектор.

Air Liquide е компания с ключово значение за Франция, а добрата новина е, че компанията вече има 25-годишно партньорство с България.

Генералният мениджър на Air Liquide България, г-жа Фелицитас Цимерхоф, заяви, че проектът е ясен пример за дългогодишното присъствие и амбициите на компанията, а Марчин Сковрон, директор по стратегия за Източна Европа, акцентира върху ролята на новите технологии за регионалната конкурентоспособност и иновациите в сферата на водорода, CCUS и устойчивите горива.

Сертифицирането на проекта е знак за доверието на международните инвеститори в България и потвърждава усилията на БАИ за насърчаване на устойчиви и високотехнологични индустриални решения.