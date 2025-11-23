РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бизнесът прави планове за устойчив растеж и излизане на нови международни пазари

сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД

И в днешните трудни времена бизнесът прави планове за развитие и ги осъществява, а Българската агенция за инвестиции ги подкрепя със своите сертификати за инвестиция. Някои фирми сега започват своите проекти, а други вече са на финала и откриват новите си предприятия. В тази връзка акцент трябва да се постави върху необходимостта от по-тясно партньорство между институциите и местната власт за осигуряване на актуални данни за инфраструктура, работна ръка и свободни терени, което е ключова предпоставка за успешно представяне пред инвеститори.

Проектите са на различни места в България, в различни сектори. Фирмите са и български и чуждестранни, но това което ги свързва е желанието да останат в България и да се развиват. 

Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас „А“ на дружеството 

„Крез“ ЕООД за проекта му „Балнеосанаториум и рехабилитационен център – град Стрелча“.

Той предвижда модернизация на бившата база „Балнеосанаториум“ в града с цел възстановяване и привеждане на комплекса към съвременните стандарти за балнеология и рехабилитация. Сертификата получи Костадин Тошев, собственик на „Крез“.

С общ размер на инвестицията от 4.8 млн. лева, проектът включва цялостно обновяване на сградния фонд, изграждане на нова инфраструктура и внедряване на модерни технологии за физиотерапия, рехабилитация и възстановяване. В резултат от реализацията му се предвижда разкриване на 40 нови работни места, което ще допринесе за икономическото развитие на региона и утвърждаването на Стрелча като привлекателна дестинация за здравен и балнеоложки туризъм.

В „Тракия икономическа зона“ край Пловдив бе открит новият високотехнологичен завод на ZS Europe Ltd.,

visokotehnologichen zavod na zs europe ltd. kitaj trakiya ikonomicheska zona

част от китайския холдинг Shanghai Unison Aluminium Products. Проектът е сертифициран със сертификат клас „А“ по Закона за насърчаване на инвестициите, а направента инвестиция възлиза на близо 18.7 млн. лева и предвижда разкриването на над 100 нови работни места. Новият завод ще произвежда алуминиеви компоненти за водещи автомобилни компании като Tesla, Volvo, Volkswagen, Stellantis и Audi, което допринася за позиционирането на България като ключов партньор в европейската верига за доставки за автомобилната индустрия.

А проектът е още едно доказателство, че България е надежден партньор за високотехнологични и устойчиви инвестиции.

Сертификат за инвестиционен проект клас „А“ получи и компанията 

„Хелти Барс“ ООД за проекта „Ново предприятие за производство на протеинови барове“

sertifikat za investiczionen proekt klas „a na kompaniyata „helti bars ood

в местност „Толева махала“,  район „Връбница“, Столична община.

Инвестицията е свързана с разширяване на дейността на дружеството, като предвижда изграждането на собствена производствена база, закупуване на високотехнологично оборудване и внедряване на автоматизирани производствени процеси. Основната цел на проекта е да повиши ефективността на производството, с което да утвърди позициите на компанията сред водещите производители в Европа. Очаква се новото разширение да позволи на „Хелти Барс“ да утрои своя производствен капацитет.

Сертификатът беше връчен на съоснователите Мавитан Чифтчи –  изпълнителен директор, и Валентин Стрекаловски – оперативен директор на „Хелти Барс“.

Размерът на сертифицирания проект е 15 750 000 лв., а в резултата на реализирането му ще бъдат разкрити повече от 45 нови работни места. По информация на компанията инвестицията вече надхвърля 20 млн. евро – повече от 150% ръст спрямо първоначалния план. Новата фабрика също е по-мащабна от планираното – над 15 000 кв. м вместо предвидените 12 000 кв. метра.

„Хелти Барс“ е сред бързоразвиващите се български компании в сектора на хранителните добавки и храни за хора с активен начин на живот, а новият проект е ясен знак за дългосрочните ѝ планове за устойчив растеж и излизане на нови международни пазари. С активното си съдействие и експертна подкрепа по целия път на сертифициране, БАИ продължава да бъде надежден партньор за инвеститорите, подпомагайки реализацията на проекти с висока добавена стойност за българската икономика.

Сертификат за инвестиция клас А взе и 

sertifikat za investicziya klas a na „de 5 studio ood

„Де 5 Студио“ ООД за реализацията на проекта „Складова база Kave Home“,

който ще се осъществи в с. Гурмазово, Индустриална зона Божурище.

Инвестиционният проект предвижда изграждането на модерна логистична база за складиране и съхранение на чужди конвенционални стоки и товари. Реализацията му ще допринесе съществено за оптимизирането на логистичните процеси и подобряване на логистичното обслужване в региона, като създаде условия за по-ефективно развитие на бизнес екосистемата в района на София.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 8.1 млн. лв., като  в резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разкрити 4 нови работни места, отбеляза Йордан Генов – управител на „Де 5 Студио“ ООД.

Сертификат клас „А“ получи Air Liquide България, част от френският газов концерн Air Liquide

sertifikat klas „a na air liquide balgariya

за нов индустриален и иновативен проект. „Инвестицията на Air Liquide е доказателство, че България предлага правилните условия за растеж и иновации. Тя подчертава доверието на водещи международни компании в нашата икономика“, отбеляза изпълнителният директор на БАИ Мила Ненова. „Това е един много важен проект – индустриален, високотехнологичен, иновативен. Сътрудничеството между „Аурубис“ и „Ер Ликид“ дава представа за съществуващите добри възможности за международно сътрудничество на територията на България“.

Новите инвестиции ще позволят на Air Liquide да намали въглеродните емисии с 33% и енергопотреблението със 7%, като същевременно модернизира съществуващите производствени мощности. Това е поредна стъпка в развитието на компанията в България, където тя вече управлява три производствени единици и снабдява над 600 клиенти в индустриалния сектор.

Air Liquide е компания с ключово значение за Франция, а добрата новина е, че компанията вече има 25-годишно партньорство с България.

Генералният мениджър на Air Liquide България, г-жа Фелицитас Цимерхоф, заяви, че проектът е ясен пример за дългогодишното присъствие и амбициите на компанията, а Марчин Сковрон, директор по стратегия за Източна Европа, акцентира върху ролята на новите технологии за регионалната конкурентоспособност и иновациите в сферата на водорода, CCUS и устойчивите горива.

Сертифицирането на проекта е знак за доверието на международните инвеститори в България и потвърждава усилията на БАИ за насърчаване на устойчиви и високотехнологични индустриални решения.

