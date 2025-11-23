Социалната мрежа X започна да продава потребителски имена на Premium+ абонати

Социалната мрежа X (бивш Twitter), собственост на Илон Мъск, отвори достъп до пазар за имена за Premium+ абонати. Участниците могат да подават заявки за имена, които преди това са били заети от неактивни акаунти, съобщава Engadget.

Платформата е разделила наличните имана в две категории: редки и с висок приоритет. Редките се считат от X за най-ценни, състоящи се от една дума, жаргон или минимален брой знаци. Според публичните заявки, имена като @memelord, @phone, @gr0k и @AIchat се считат за потенциално налични. Механизмът за разпределение на редки прякори не е напълно разкрит. Някои ще бъдат раздавани чрез публични томболи, като заявленията ще бъдат избрани въз основа на заслуги, докато най-търсените ще се продават с покана, като цените варират от 2500 долара до седемцифрена сума.

Приоритетни потребителски имена са налични вече,

но платформата си запазва правото да отхвърли заявките. Потребителите имат само един опит да поискат приоритетно потребителско име за целия живот на акаунта си, което значително увеличава цената на грешния избор.

За да поддържа потребителското си име, X е въвела строги изисквания за активност.

Потребителите трябва редовно да публикуват съдържание, да участват във взаимодействия (отговори, повторни публикации, дискусии) и да влизат в акаунта си поне веднъж на всеки 30 дни. Ако тези условия бъдат нарушени, платформата си запазва правото да отнеме потребителското име.

Компанията също така подчертава, че запазва собствеността върху всички потребителски имена и може да ги отнеме по всяко време, дори ако правилата за активност са спазени.