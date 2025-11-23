Денят по диагонал – 23 ноември 2025 г.

И в днешните трудни времена бизнесът прави планове за развитие и ги осъществява, а Българската агенция за инвестиции ги подкрепя със своите сертификати за инвестиция. Някои фирми сега започват своите проекти, а други вече са на финала и откриват новите си предприятия. В тази връзка акцент трябва да се постави върху необходимостта от по-тясно партньорство между институциите и местната власт за осигуряване на актуални данни за инфраструктура, работна ръка и свободни терени, което е ключова предпоставка за успешно представяне пред инвеститори.

Общинската избирателна комисия във Варна днес отложи решението си дали кметът на града Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и неосновано отсъствие от работното място. С 20 гласа „за“ и 7 „против“ комисията реши да изисква от Общината още документи, които да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса. Необходимо е да бъдат изяснени периодите, в които кметът е отсъствал, или е бил заместван, отбелязва председателят на ОИК Велин Жеков.

Има реална възможност цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от Нова година. Това каза председателят на КЗП Александър Колячев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. От Комисията за защита на потребителите са поискали от Столичната община всички документи, свързани с повишаване на цената на платените зони за паркиране в София, за да се установи дали има икономическа обосновка за двойното увеличение. Според Колячев, при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила от 5 януари, както беше решено от Столичния общински съвет.

Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета за догодина. Бюджетът със сигурност е социален. Това заяви в ефира на предаването „Неделя 150“ Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“. Зафиров подчерта, че до последния ден преди да бъде внесен бюджета, той е бил дискутиран на заседания на Съвета за съвместно управление и оттук нататък това е общ бюджет, който трябва да бъде защитаван. „Квалификациите какъв е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството, на правителството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян“, каза вицепремиерът.

Албания се превръща в неофициален шампион по темпото на интеграция в Европейския съюз. Миналата седмица тя започна преговори с Брюксел по последния кръг от въпросите за присъединяване към ЕС, след като завърши целия процес само за една година. Албанският премиер Еди Рама нарече това „рекордно постижение“ и увери, че нищо няма да попречи на Албания да се присъедини към ЕС още през 2030 година. „До вчера това изглеждаше невъзможно“, увери албанският премиер Еди Рама след обявяването на началото на преговорите между Тирана и Брюксел по последния кръг от въпросите за присъединяване към Европейския съюз.