РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Контрапланът на ЕС за Украйна включва 24 точки

ЕС ще мобилизира над 400 млрд. евро до 2027 година по програмата Global Gateway

Британският вестник The Telegraph публикува пълния текст на плана на ЕС за разрешаване на конфликта в Украйна, подготвен в отговор на предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп. Документът на ЕС се състои от 24 точки.

ЕС е представил следните предложения:

-След края на конфликта ще бъдат създадени мерки за траен мир и сигурност.

-Русия и Украйна се ангажират да спазват прекратяване на огъня във въздуха, на сушата и в морето.

-Москва и Киев незабавно ще започнат преговори относно наблюдение на прекратяването на огъня от трета страна.

-Съюзниците на Украйна, водени от САЩ, ще наблюдават прекратяването на огъня – наблюдението ще бъде предимно дистанционно, с помощта на сателити, дронове и други средства.

-Ще бъде създаден механизъм, чрез който страните ще могат да докладват за нарушения на прекратяването на огъня и да обсъждат мерки за отстраняване на ситуацията.

-Русия ще върне всички разселени украински деца; процесът ще бъде наблюдаван от международни партньори. Москва и Киев ще разменят военнопленници на принципа „всички за всички“, а Русия ще освободи всички задържани цивилни.

-Териториалните преговори ще се водят по настоящата линия на контакт.

-След постигане на устойчиво прекратяване на огъня, страните в конфликта ще предприемат мерки за предоставяне на хуманитарна помощ, включително пътуване на членове на семейството през линията на контакт.

-Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден; Киев няма да бъде принуждаван да поддържа неутралитет.

-Украйна ще получи правно обвързващи гаранции за сигурност, включително от Съединените щати, подобни на член 5 от Хартата на НАТО.

-Няма да бъдат налагани ограничения на украинските въоръжени сили или отбранителната промишленост на Украйна.

-Група европейски държави и други заинтересовани държави ще действат като гаранти за сигурността на Киев, а Украйна има право да разполага съюзнически сили на своя територия.

-Присъединяването на Украйна към НАТО е възможно със съгласието на всички членове на алианса.

-Украйна ще се присъедини към Европейския съюз.

-Готовността на Украйна да остане безядрена държава и да спазва Договорът за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО). Териториалните въпроси ще бъдат обсъдени с Русия и решени след пълно прекратяване на огъня.

-След като териториалните въпроси бъдат договорени, Русия и Украйна се ангажират да не ги променят със сила.

-Украйна ще си възвърне контрола над Запорожката атомна електроцентрала с участието на САЩ, както и над Каховската водноелектрическа централа, и ще бъде създаден механизъм за прехвърляне на контрола.

-Киев ще получи безпрепятствено преминаване по река Днепър и контрол над Кинбурнската коса.

-Киев и неговите партньори ще осъществяват икономическо сътрудничество без ограничения.

-Украйна ще бъде напълно възстановена и ще получи финансово обезщетение, включително от руски активи, които ще останат замразени, докато Русия не обезщети Украйна за щетите.

-Санкциите срещу Русия могат да бъдат постепенно облекчени след постигане на устойчив мир и могат да бъдат възстановени в случай на нарушаване на мирното споразумение.

-Започване на преговори за европейска сигурност с участието на всички страни от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени