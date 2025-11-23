Контрапланът на ЕС за Украйна включва 24 точки

Британският вестник The Telegraph публикува пълния текст на плана на ЕС за разрешаване на конфликта в Украйна, подготвен в отговор на предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп. Документът на ЕС се състои от 24 точки.

ЕС е представил следните предложения:

-След края на конфликта ще бъдат създадени мерки за траен мир и сигурност.

-Русия и Украйна се ангажират да спазват прекратяване на огъня във въздуха, на сушата и в морето.

-Москва и Киев незабавно ще започнат преговори относно наблюдение на прекратяването на огъня от трета страна.

-Съюзниците на Украйна, водени от САЩ, ще наблюдават прекратяването на огъня – наблюдението ще бъде предимно дистанционно, с помощта на сателити, дронове и други средства.

-Ще бъде създаден механизъм, чрез който страните ще могат да докладват за нарушения на прекратяването на огъня и да обсъждат мерки за отстраняване на ситуацията.

-Русия ще върне всички разселени украински деца; процесът ще бъде наблюдаван от международни партньори. Москва и Киев ще разменят военнопленници на принципа „всички за всички“, а Русия ще освободи всички задържани цивилни.

-Териториалните преговори ще се водят по настоящата линия на контакт.

-След постигане на устойчиво прекратяване на огъня, страните в конфликта ще предприемат мерки за предоставяне на хуманитарна помощ, включително пътуване на членове на семейството през линията на контакт.

-Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден; Киев няма да бъде принуждаван да поддържа неутралитет.

-Украйна ще получи правно обвързващи гаранции за сигурност, включително от Съединените щати, подобни на член 5 от Хартата на НАТО.

-Няма да бъдат налагани ограничения на украинските въоръжени сили или отбранителната промишленост на Украйна.

-Група европейски държави и други заинтересовани държави ще действат като гаранти за сигурността на Киев, а Украйна има право да разполага съюзнически сили на своя територия.

-Присъединяването на Украйна към НАТО е възможно със съгласието на всички членове на алианса.

-Украйна ще се присъедини към Европейския съюз.

-Готовността на Украйна да остане безядрена държава и да спазва Договорът за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО). Териториалните въпроси ще бъдат обсъдени с Русия и решени след пълно прекратяване на огъня.

-След като териториалните въпроси бъдат договорени, Русия и Украйна се ангажират да не ги променят със сила.

-Украйна ще си възвърне контрола над Запорожката атомна електроцентрала с участието на САЩ, както и над Каховската водноелектрическа централа, и ще бъде създаден механизъм за прехвърляне на контрола.

-Киев ще получи безпрепятствено преминаване по река Днепър и контрол над Кинбурнската коса.

-Киев и неговите партньори ще осъществяват икономическо сътрудничество без ограничения.

-Украйна ще бъде напълно възстановена и ще получи финансово обезщетение, включително от руски активи, които ще останат замразени, докато Русия не обезщети Украйна за щетите.

-Санкциите срещу Русия могат да бъдат постепенно облекчени след постигане на устойчив мир и могат да бъдат възстановени в случай на нарушаване на мирното споразумение.

-Започване на преговори за европейска сигурност с участието на всички страни от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ).