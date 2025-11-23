Петър Кънев е кандидатът на България за заместник-председател на ПАЧИС

Председателят на парламента Рая Назарян представи пред ръководните органи на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) кандидатурата на ръководителя на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС и председател на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев за заместник-председател на Асамблеята. Това съобщиха от парламентарния пресцентър.

От 23 до 25 ноември София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС. Рая Назарян изрази увереност, че парламентаристите ще имат задълбочени дискусии по време на 66-ата Генерална асамблея в София, която е на тема „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.

Петър Кънев, БСП

Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество е работеща платформа, която предоставя възможности за ползотворен парламентарен диалог между представители на държавите от широкия Черноморски регион, каза Назарян. А България ще продължи да подкрепя конструктивната роля на Асамблеята в търсенето на решения за преодоляване на предизвикателствата пред нашия регион.

Вярвам, че в София парламентаристите от държавите членки на Асамблеята ще демонстрират общата си воля да продължат да съдействат за задълбочаване на регионалното сътрудничество и за преодоляване на предизвикателствата в региона на Черно море, отбеляза председателят на Народното събрание. Сред важните за страната ни теми са опазването на околната среда, управлението на морските ресурси, регионалната устойчивост, управлението на кризи, културно-образователния обмен и туризмът. Като страна членка на Европейския съюз, България ще продължи да насърчава интерпарламентарното взаимодействие с Европейския парламент, както и с други международни и регионални организации, в които участва, добави Назарян.

На заседанието на Бюрото на ПАЧИС бяха утвърдени проектите на дневния ред на 66-та пленарна сесия, дневния ред на Постоянния комитет, както и програмата за работа на Генералната асамблея. Представена беше информация за участието на представители на ПАЧИС в международни събития в периода декември 2024 – юни 2025 година.

Постоянният комитет на ПАЧИС е обсъдил плановете за дейността на трите постоянни комитета през първата половина на 2026 година.

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (съкратено ОЧИС) е междудържавна икономическа организация за сътрудничество в региона на Черно море. Бива определяна и като „икономическа организация от регионален тип“, „икономическо обединение на държави от Черноморския регион“, а може да се срещне и под наименованията „Пакт за черноморско икономическо сътрудничество“ (ПAЧИС), „Зона за черноморско икономическо сътрудничество“ (ЗЧИС).

Членството в ОЧИС не е ограничено само до страни, имащи териториални води в Черно море. Негови членове са и Албания, Армения, Азербайджан, Гърция, Молдова, Черна гора и Сърбия нямат брегова линия по Черно море.