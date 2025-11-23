РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Петър Кънев е кандидатът на България за заместник-председател на ПАЧИС

Рая Назарян ПАЧИС София

Председателят на парламента Рая Назарян представи пред ръководните органи на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) кандидатурата на ръководителя на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС и председател на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев за заместник-председател на Асамблеята. Това съобщиха от парламентарния пресцентър. 

От 23 до 25 ноември София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС. Рая Назарян изрази увереност, че парламентаристите ще имат задълбочени дискусии по време на 66-ата Генерална асамблея в София, която е на тема „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.

Петър Кънев, БСП

Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество е работеща платформа, която предоставя възможности за ползотворен парламентарен диалог между представители на държавите от широкия Черноморски регион, каза Назарян. А България ще продължи да подкрепя конструктивната роля на Асамблеята в търсенето на решения за преодоляване на предизвикателствата пред нашия регион.

Вярвам, че в София парламентаристите от държавите членки на Асамблеята ще демонстрират общата си воля да продължат да съдействат за задълбочаване на регионалното сътрудничество и за преодоляване на предизвикателствата в региона на Черно море, отбеляза председателят на Народното събрание. Сред важните за страната ни теми са опазването на околната среда, управлението на морските ресурси, регионалната устойчивост, управлението на кризи, културно-образователния обмен и туризмът. Като страна членка на Европейския съюз, България ще продължи да насърчава интерпарламентарното взаимодействие с Европейския парламент, както и с други международни и регионални организации, в които участва, добави Назарян.

На заседанието на Бюрото на ПАЧИС бяха утвърдени проектите на дневния ред на 66-та пленарна сесия, дневния ред на Постоянния комитет, както и програмата за работа на Генералната асамблея. Представена беше информация за участието на представители на ПАЧИС в международни събития в периода декември 2024 – юни 2025 година.

Постоянният комитет на ПАЧИС е обсъдил плановете за дейността на трите постоянни комитета през първата половина на 2026 година.

pachis bsec map

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (съкратено ОЧИС) е междудържавна икономическа организация за сътрудничество в региона на Черно море. Бива определяна и като „икономическа организация от регионален тип“, „икономическо обединение на държави от Черноморския регион“, а може да се срещне и под наименованията „Пакт за черноморско икономическо сътрудничество“ (ПAЧИС), „Зона за черноморско икономическо сътрудничество“ (ЗЧИС).

Членството в ОЧИС не е ограничено само до страни, имащи териториални води в Черно море. Негови членове са и Албания, Армения, Азербайджан, Гърция, Молдова, Черна гора и Сърбия нямат брегова линия по Черно море. 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

