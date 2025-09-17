7 причини защо ябълките са полезни за вас

Една ябълка на ден може да понижи високото кръвно налягане, да намали холестерола и да ви помогне да живеете по-дълго

Вероятно знаете поговорката: „Една ябълка на ден държи доктора далеч.“ Но наистина ли ябълките са толкова полезни? Снежанка, която изяде отровена ябълка и изпадна в кома, може да твърди обратното. Но ако не живеете в приказка, ябълките са един от най-вкусните и здравословни плодове, които можете да ядете.

„Ябълките са популярни с причина,“ казва регистрираната диетоложка Амбър Сомер. „Лесни са за консумация навън и са много вкусни. Но повечето хора не знаят, че редовната им консумация с течение на времето може да осигури голям здравословен ефект.“

Ябълките здравословни ли са?

Ябълка съдържа около 60 калории, което я прави хранителна с ниска калорийност. Най-голяма полза за здравето се получава, когато се яде цяла, сурова и с кората. Сокът, сидърът и ябълковото пюре са по-малко полезни, защото термичната обработка и преработката отнемат ценни хранителни вещества.

Хранителните вещества в ябълките варират в зависимост от сорта. „Ред Делишъс“ може да е най-здравословният сорт, тъй като тъмната червена кора съдържа повече антиоксиданти. Но всички ябълки са богати на:

Антиоксиданти: Кората на ябълките е богата на антиоксиданти, най-вече кверцетин, който се съдържа и в цитрусови плодове, горски плодове, зелен чай и червено вино.

Кората на ябълките е богата на антиоксиданти, най-вече кверцетин, който се съдържа и в цитрусови плодове, горски плодове, зелен чай и червено вино. Фибри: Ябълките са добър източник на фибри, които подпомагат храносмилането.

Ябълките са добър източник на фибри, които подпомагат храносмилането. Вода: Ябълките са около 85% вода, което ги прави хидратираща закуска.

Ползи за здравето от ябълките

Комбинацията от антиоксиданти и фибри прави ябълките истинска хранителна сила. Ето някои от ползите:

1. Стабилизира кръвната захар

„Когато ядете сладки, преработени храни като понички, нивата на глюкозата в кръвта рязко се покачват,“ казва Сомер. „Но храните с високо съдържание на фибри и ниско на захар, като ябълките, поддържат стабилни нива на глюкоза.“

Високите нива на глюкоза с времето могат да доведат до диабет тип 2. Проучване на над 38 000 души показва, че тези, които ядат повече от една ябълка на ден, са с 28% по-малко вероятно да развият диабет тип 2.

2. Намалява холестерола

Високият холестерол е рисков фактор за сърдечни заболявания. Антиоксидантите и фибрите в ябълките, особено пектинът, помагат за свързване и изхвърляне на холестерола. Проучвания показват, че няколко ябълки на ден могат да намалят общия холестерол с 5–8%.

3. Понижава кръвното налягане

Високото кръвно може да увреди кръвоносните съдове и да доведе до инсулт или инфаркт. Малко австралийско проучване установи, че консумацията на ябълки помага за понижаване на кръвното налягане.

4. Облекчава възпалението

Ябълките съдържат противовъзпалителни вещества като фибри и кверцетин. Те намаляват хроничното възпаление и може да подобрят функцията на белите дробове, както и да предпазят от астма.

5. Подпомага микробиома

Ябълките спират растежа на вредните микроорганизми в червата и действат като пребиотик, хранещ полезните бактерии.

6. Удължава чувството на ситост

Високото съдържание на вода и фибри прави ябълките засищаща закуска, като същевременно са нискокалорични и помагат за поддържане на здравословно тегло.

7. Може да удължи живота

Проучвания показват, че хората, които ядат ябълка на ден, имат с 35% по-ниска вероятност да умрат след 15 години. Консумацията на ябълки също намалява риска от сърдечни заболявания и рак, като проучване на почти 40 000 души показва 13–22% по-нисък риск от сърдечни заболявания при тези, които ядат ябълки.

Ябълките: здравословни, достъпни и лесни за намиране

Ябълките се намират във всеки супермаркет и фермерски пазар. Могат да се сложат в обяд, пикник или на дъска с деликатеси. Те може да не са толкова „лъскави“ като ягоди, грозде или киви, но са по-евтини и лесни за намиране.

„Ябълките заслужено заемат място в здравословната диета,“ казва Сомер. „Този плод може да повлияе положително на здравето ви.“

Четете още: 8 плода, които ще ви помогнат да останете хидратирани през целия ден