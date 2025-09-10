Киселова се срещна с генералния секретар на ПАЧИС по повод домакинството ни на 66-тата Генерална асамблея

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова се срещна с генералния секретар на ПАЧИС (Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество) Асаф Хаджиев във връзка с подготовката на предстоящата 66-ата Генерална асамблея на организацията. Тя ще се проведе през ноември в София и на нея страната ни ще бъде домакин, съобщават от пресцентъра на парламента.

Киселова заяви, че председателството на този престижен форум ни дава възможност да обърнем внимание на българските приоритети в региона, сред които са опазването на околната среда, управлението на морските ресурси и туризма.

Тя подчерта, че като ротационен председател на ПАЧИС България се ангажира да насърчава регионалното и международно сътрудничество и да поддържа икономическите й принципи в условията на предизвикателствата пред Черноморския регион.

Наталия Киселова увери своя гост, че институциите в България работят в пълна координация и полагат максимални усилия за добрата организация на предстоящата среща.

Асаф Хаджиев благодари за ангажираността и усилената работа по подготовката на 66-ата Генерална асамблея и подчерта своята увереност във високия професионализъм в организацията и успешното домакинство на България.

На срещата присъства и ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев, който представи по-важните събития от програмата на организацията до края на годината.