Ще стане ли Мъск първият трилионер в историята?

Илон Мъск може да стане първият трилионер в историята. Рекорден бонус за основателя на Tesla е одобрен от 75% от акционерите на компанията. Сумата се приближава до 1 трилион долара. Наградата беше обявена от представител на автомобилния производител на годишното му събрание в четвъртък, 6 ноември. Срещата беше излъчена на официалния уебсайт, а публиката избухна в аплодисменти по време на обявяването.

Публиката аплодира и скандира, а Илон Мъск, излизайки на сцената с роботите, каза: „Благодаря ви, момчета“. Той подчерта своята признателност за това решение. Според него, компанията отваря не нова глава, а цяла книга. Според CNN, предприемачът ще има право на плащане, ако пазарната капитализация на компанията нарасне до 8.5 трилиона долара. В момента цифрата надхвърлят само 1 трилион долара.

Мъск ще се изправи и пред други предизвикателства,

съобщава The New York Times. Те включват продажбата на 1 милион антропоморфни робота и 10 милиона платени абонамента за софтуер за автономни автомобили. Акционерите смятат, че рекордното изплащане ще вдъхнови главния изпълнителен директор на компанията да създаде нови футуристични продукти, добавя изданието.

Bloomberg съобщава, че според изчисления на Американската федерация на труда и Конгреса на индустриалните организации, Мъск ще печели 17 милиона пъти повече от средностатистическия служител на Tesla годишно и 100 пъти повече от висшите ръководители в компании от S&P 500.

Илон Мъск ще печели над 50 милиона долара на час.

Организацията за защита на потребителите Public Citizen нарича това абсурдно, призовавайки финансовите директори да се противопоставят на решението.

Няколко инвеститори, включително големи, споделиха подобно мнение. Например, суверенният фонд на Норвегия изрази загриженост относно размера на възнаграждението на Мъск и властта, която то ще упражнява, според Associated Press. Както самият бизнесмен е признал, именно това го интересува повече от парите, съобщава Ройтерс. В края на октомври той заплаши борда с оставка, ако не получи достатъчен контрол.

Ще успее ли обаче да се доближи до целите си? CNN задава този въпрос. Tesla имаше трудна година.

Продажбите и печалбите спаднаха рязко в началото на 2025 г.

и компанията е изправена пред милиарди долари загуби поради съкращенията на държавната подкрепа за електрически превозни средства в Съединените щати. Но, както заключава каналът, това не е критично, тъй като както самият Мъск, така и инвеститорите залагат на роботика, автономни автомобили и изкуствен интелект.