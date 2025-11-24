Вкусът към сиренето може да разкрие бъдещия ви риск от деменция

Все още нямаме лек за деменцията, но разполагаме с все по-голям списък от фактори, които могат да повлияят на риска – включително упражнения, диета, алкохол, социални контакти и дори начинът, по който слушате музика – а сега можем да добавим и консумацията на сирене.

В проучване, възложено от японската хранителна компания Meiji Co., изследователи в Япония анализирали данните на 7 914 души на възраст 65 години или повече. Половината съобщили, че ядат сирене поне веднъж седмично, докато другата половина казали, че изобщо не го консумират.

Здравето на участниците било проследено за период от три години. В групата, която яде сирене, 134 души развили деменция (3,4%); сред въздържащите се от сирене – 176 души (4,5%). Това е разлика от около 10–11 допълнителни случая на всеки 1000 души.

Макар вариацията да не е голяма и да показва асоциация, а не причина и следствие, тя допълва съществуващите знания за диетата и деменцията – и за това как хранителните навици влияят върху физическото и психичното здраве като цяло.

„Тези резултати са в съответствие с предишни наблюдения, свързващи приема на млечни продукти с когнитивното здраве“, пишат Сънгвон Джънг, изследовател по гериатрия в Университета Ниими в Япония, и неговите колеги в публикуваната статия.

„Въпреки че ефектът при отделния човек е скромен, в мащаб на населението, особено в страни като Япония с ниска консумация на сирене, подобни разлики биха могли да допринесат значимо за стратегиите за превенция на деменцията.“

Деменцията се диагностицирала малко по-често при хора, които рядко или никога не ядат сирене. (Jeong et al., Nutrients, 2025)

Изследователите взели предвид няколко фактора, които могат да влияят върху риска от деменция, включително възраст, пол, образование и доходи.

В допълнителен анализ те контролират и здравословното хранене: хората, които не ядат сирене, обикновено имали по-нездравословна диета, което също може да допринася за връзката. Асоциацията била по-слаба в този анализ, но все пак значима.

С други думи, изглежда има нещо конкретно в сиренето, което може да предотврати развитието на деменция, освен добре известните ползи от питателната диета. Това не е нещо, което изследователите са разглеждали директно, но по-ранни проучвания дават някои насоки какво може да се случва.

Сиренето съдържа хранителни вещества, за които е известно, че подпомагат здравето на мозъка, като например витамин К. То е богато и на полезни бактерии за червата, а много предишни изследвания установяват връзка между здравето на червата и деменцията.

Има и сериозни доказателства, че ферментиралите млечни продукти като сиренето са полезни за сърцето, а здравето на сърцето отдавна се смята за ключов фактор в риска от деменция. Както обикновено при деменцията, вероятно много различни фактори действат заедно.

„Въпреки че настоящото проучване не включва биомаркери или механистични оценки, няколко хранителни характеристики на сиренето могат да предоставят правдоподобно обяснение за наблюдаваната асоциация“, пишат изследователите.

Деменцията е обявена за приоритет в областта на общественото здраве от ООН, като се смята, че поне 50 милиона души по света живеят с това състояние. Очаква се този брой да се увеличи с остаряването на населението – особено тревожна тенденция в Япония, където е проведено изследването.

Статистиката със сигурност не е достатъчно силна, за да предположи, че редовната консумация на сирене гарантирано ще предотврати деменцията, но данните показват, че тя може да помогне. Изследователите са готови да разширят работата си, за да научат повече.

„Необходимо е допълнително изследване, за да се изяснят връзките между дозата и ефекта, видовете сирена и подлежащите механизми“, пишат учените.

Четете още: 10 плода, които помагат за изгаряне на коремните мазнини