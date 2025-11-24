Важно е да се запази импулсът за постигане на мир в Украйна, заяви Росен Желязков

Като държава член на ЕС и съюзник в НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Тази позиция е представил премиерът Росен Желязков в рамките на днешното неформално заседание на държавните и правителствени ръководители от Евросъюза, съобщава пресслужбата на правителството.

Според Желязков сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа, затова е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.

Премиерът приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчертава значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно.

Желязков е заявил още, че: „Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще.

Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано“.

Според премиера сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна, допълват още от пресцентъра на Министерски съвет.

След проведените вчера в Женева украинско-американски разговори беше съобщено, че Киев и Вашингтон са съгласували „актуализирана и усъвършенствана рамка за мир, но проблем остава искането на Русия Украйна да се откаже от свои територии“.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е важно „никой план за мир в Украйна да не бъде изготвен без съгласието на Европа по въпросите, засягащи европейските интереси и суверенитет“.

Външните министри на Великобритания, Германия, Италия, Полша, Финландия и Франция са срещнали днес с украинския си колега Андрий Сибига, за да координират бъдещите си стъпки, предаде междувременно агенция Ройтерс.