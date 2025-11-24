Денят по диагонал – 24 ноември 2025 г.

За наука и култура у нас се говори предимно на Деня на будителите, след това темата рязко заглъхва. Тези сфери традиционно остават в периферията на политическите приоритети.

Проектобюджетът за 2026 г. само затвърждава усещането, че управляващите продължават да гледат на тях като на разходи, които лесно могат да бъдат пренебрегнати. Все се появяват по-спешни пера и никога не им идва редът.

Шизофренно е отношението на управляващите към собствения им бюджет – едни виждат дефицит от 3%, други прогнозират над 5%, установява Александър Маринов.

Той е категоричен, че в държавата може да се разходва само това, което е произведено. Автоматичното индексиране на доходите е абсурд.

Прогнозите на „Банкеръ“, направени през последните пет години за състоянието на Летище София, са верни. Това, макар и косвено, потвърди вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов при последното си изявление преди дни за концесията на столичния аеропорт.

Министър Караджов настоя концесионерът–SOF Connect, да започне да плаща пълния размер на дължимата годишна концесионна такса от 1 януари 2026 година. Сумата е изчислена на 40 млн. евро без ДДС.

европрокурор процедура България

Стартира процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България, съобщиха от правосъдното министерство. Кандидатите ще могат да подават документи до 12 декември, като това ще става лично от тях, чрез упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Процедурата протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Кандидатите трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост не е под съмнение. Те трябва имат минимум 12 години стаж и съответния практически опит в националната правна система.

Европа и Съединените щати започнаха напрегнат дипломатически спринт, след като Доналд Тръмп постави на Украйна краен срок до четвъртък да приеме неговия 28-точков план за прекратяване на войната. Това условие повече прилича на ултиматум, отколкото на предложение.

Самият Тръмп вече се разколеба за срока, защото си даде сметка, че е нереалистичен, но остава в сила като политически инструмент за натиск и именно това тревожи европейските държави.