Денят по диагонал – 24 ноември 2025 г.

Науката и културата – проскубаните пера в Бюджет 2026
За наука и култура у нас се говори предимно на Деня на будителите, след това темата рязко заглъхва. Тези сфери традиционно остават в периферията на политическите приоритети.
Проектобюджетът за 2026 г. само затвърждава усещането, че управляващите продължават да гледат на тях като на разходи, които лесно могат да бъдат пренебрегнати. Все се появяват по-спешни пера и никога не им идва редът.
Проф. Александър Маринов: С бюджета НС се готви да гласува документ с невярно съдържание (част 1)
Шизофренно е отношението на управляващите към собствения им бюджет – едни виждат дефицит от 3%, други прогнозират над 5%, установява Александър Маринов.
Той е категоричен, че в държавата може да се разходва само това, което е произведено. Автоматичното индексиране на доходите е абсурд.
Може би е време за особен управител и в Летище София
Прогнозите на „Банкеръ“, направени през последните пет години за състоянието на Летище София, са верни. Това, макар и косвено, потвърди вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов при последното си изявление преди дни за концесията на столичния аеропорт.
Министър Караджов настоя концесионерът–SOF Connect, да започне да плаща пълния размер на дължимата годишна концесионна такса от 1 януари 2026 година. Сумата е изчислена на 40 млн. евро без ДДС.
Започна процедурата за подбор на кандидати за български европрокурор
Стартира процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България, съобщиха от правосъдното министерство. Кандидатите ще могат да подават документи до 12 декември, като това ще става лично от тях, чрез упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Процедурата протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Кандидатите трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост не е под съмнение. Те трябва имат минимум 12 години стаж и съответния практически опит в националната правна система.
Ще има ли успех контрапланът на ЕС за мир в Украйна?
Европа и Съединените щати започнаха напрегнат дипломатически спринт, след като Доналд Тръмп постави на Украйна краен срок до четвъртък да приеме неговия 28-точков план за прекратяване на войната. Това условие повече прилича на ултиматум, отколкото на предложение.
Самият Тръмп вече се разколеба за срока, защото си даде сметка, че е нереалистичен, но остава в сила като политически инструмент за натиск и именно това тревожи европейските държави.