Задържаха двама за грабеж и побой в такси

Двама младежи са задържани за побой и грабеж в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

На 21 ноември около 18:30 ч. 28-годишен сирийски гражданин сигнализирал, че по-рано през деня е бил нападнат и ограбен. Според разказа му, след като поръчал такси от село Лозен до „Лозенец“, автомобилът преминал през квартал „Христо Ботев“, където шофьорът качил свой познат. Той извадил нож, заплашил пътника и му взел около 2000 лева, след което заедно с шофьора му нанесли побой.

След издирване извършителите са установени и задържани. Те са 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в дома на непълнолетния са иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

По случая е образувано досъдебно производство. Събраните материали са докладвани в Софийската районна прокуратура.

Таксиметровият шофьор е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа, а 15-годишният – за срок до 48 часа.