Телефонът Trump Mobile го няма никъде след месеци на забавяне

През юни двамата по-големи синове на президента Доналд Тръмп проведоха събитие в Trump Tower, където представиха нов мобилен телефон, произведен в Съединените щати, с американско знаме на гърба, както и нова безжична услуга, наречена Trump Mobile.

Телефонът беше обявен на 10-ата годишнина от старта на президентската кампания на новия стопанин на Белия дом и беше първият опит на бранда Trump в мобилни продукти и услуги. Според първоначалното съобщение, устройството трябваше да бъде пуснато през август. Но три месеца по-късно няма никакви признаци, че то е станало реалност.

Компанията не предоставя никакви последващи актуализации. Между септември и ноември клиентите са направили пет отделни обаждания до линията за поддръжка на Trump Mobile. А през октомври оператор е обещал конкретна дата на изпращане: 13 ноември. Тя отдавна е минала, без никаква новина. При последващо обаждане операторът е съобщил, че доставката ще е в „началото на декември“, без да обявява конкретна дата. И е посочил като причина „спирането на работата на правителството“, без допълнително обяснение.

Планове, промени и съмнителни снимки

Trump Mobile пусна телефона T1 заедно с редица мобилни услуги, включително 5G план за 47.45 долара на месец – препратка към президентските мандати (на Тръмп, съотметно 45-и и сега – 47-и). Освен неограничени разговори, съобщения и данни, той обещава „телездравни услуги“.

Но след първоначалното съобщение детайлите изглежда са се променили тихомълком. Изменения по сайта на Trump Mobile навеждат на мисълта, че дизайнът и производството на уреда са претърпели промени.

Сайтът вече не споменава конкретен месец на пускане, но продължава да събира депозити от 100 долара с обещание той да е наличен „по-късно тази година“.

Когато компанията обяви телефона през юни, снимките показваха устройство с три задни камери, подобно на iPhone. Но през август акаунтът на Trump Mobile в X публикува: „Чакането почти свърши!“, със снимка на предполагаемия T1, но с напълно различен дизайн – с повече от три задни камери.

Според The Verge изображението изглежда е рендър на Samsung Galaxy S25 Ultra. Когато компанията за калъфи Spigen е забелязала, че снимката е манипулирана версия на техен калъф за Samsung, те са намекнали за съдебен иск. NBC News не е успяла да открие информация за такова дело, а Spigen не отговаря на запитванията.

„Made in USA“? Може би не съвсем

В края на юни, същия месец, когато беше обявен телефонът, сайтът премахнал всяко споменаване на „Произведено в САЩ“. Сега в него се твърди, че телефонът е „създаден точно тук в Съединените щати, с американски ръце зад всяко устройство“ и че има „горд американски дизайн“.

Секторът е скептичен

Експерти в областта на смартфоните твърдят, че е почти невъзможно да се направи устройство, изцяло „произведено в САЩ“, в толкова кратки срокове и без участие от Китай.

Тод Уивър, основател и изпълнителен директор на Purism — единствената компания, която прави смартфон с етикет „Made in the USA“ — казва, че когато са започнали, „нямаше квалифицирана работна ръка“ в Съединените щати за производство на телефони. Той споделя, че са им били нужни шест години, за да преминат от идея до производство на Liberty Phone, който струва 2000 долара.

И дори тогава телефонът не е изцяло американски, въпреки етикета. Повечето материали идват от Съединените щати, Канада или Европа, но други части – например корпусът – се правят в различни страни, включително Китай и Индия.

Trump Mobile междувременно продава други телефони

Докато клиентите чакат T1, компанията предлага за продажба други устройства, включително рециклирани iPhones (произведени основно в Китай) и телефони от корейската фирма „Самсунг“. Trump Mobile твърди, че и двете устройства са „създадени тук в САЩ“.

