Започна процедурата за подбор на кандидати за европрокурор от България

От днес (24 ноември) стартира процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България, съобщиха от правосъдното министерство. Кандидатите ще могат да подават своите документи до 12 декември, като това ще става лично от тях, чрез упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Процедурата протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване.

Комисията по подбора предлага три кандидатури. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 година.

Номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост не е под съмнение. Те трябва имат минимум 12 години стаж и съответния практически опит в националната правна система.

Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език на ниво B2.

Припомняме, че в края на септември колегиумът на Европейската прокуратура образува дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева. Преди това – през март – тя бе временно отстранена, след като Европрокуратурата започна да я проверява заради действията ѝ по делото за разширението на българското газохранилище „Чирен“. Тогава Георгиева се оплака, че по случая й е оказван натиск от Делян Пеевски.