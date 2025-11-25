Абонаментът за Spotify в САЩ поскъпва за първи път от 14 години

Шведската компания за стрийминг на музика, подкасти и аудиокниги Spotify планира да увеличи цените на абонаментите си в САЩ през първото тримесечие на следващата година, според запознати с плановете на компанията. Това ще е първото поскъпване в страната от юли 2024 г. насам и идва на фона на стремежа на платформата да покаже стабилна печалба.

Акциите на компанията са се повишили с повече от 30% тази година. През последните месеци Spotify вече увеличи цените на абонаментите си в страни като Великобритания, Швейцария и Австралия.

Анализатори от Уолстрийт смятат, че увеличението на цените в САЩ е критично за акциите на компанията. „Неяснотата около времето за потенциалното поскъпване оказа влияние върху настроението на пазара“, отбелязват експертите на Deutsche Bank.

Според прогноза на JPMorgan, поскъпване с 1 долар на месец в САЩ може да увеличи годишните приходи на Spotify с около 500 милиона долара.

Основните музикални лейбъли оказват натиск върху Spotify, Apple Music и други платформи за стрийминг, като твърдят, че абонаментите са твърде евтини спрямо инфлацията и сравнени с видеоуслуги като Netflix. В момента месечният абонамент за Spotify в САЩ е 11.99 долара, докато при старта на услугата преди 14 години цената е била 9.99 долара.

Това увеличение идва на фона на забавяне на растежа в музикалната индустрия – глобалният ръст на приходите е намалял наполовина миналата година, според търговската група IFPI.

По време на последния разговор с анализаторите, бъдещият съизпълнителен директор Алекс Норстрьом заяви: „Ще действаме, когато моментът е подходящ за всеки конкретен пазар и ще определим правилната цена спрямо пазарната динамика.“

През септември главният изпълнителен директор Даниел Ек обяви, че ще се оттегли и ще стане изпълнителен председател на компанията, която е съосновал преди 20 години. В началото на следващата година той ще предаде ръководството на двамата си най-близки заместници – Алекс Норстрьом и Густав Сьодерстрьом.