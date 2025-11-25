РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕК предупреждава, че България е в риск от несъответствие с фискалните правила за 2026 година и подлежи на задълбочен социален преглед

Европейската комисия представи икономическите си приоритети за 2026 година, които определят ключовите цели за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Препоръките са част от есенния пакет на Европейския семестър и се базират на стабилна макроикономическа перспектива – добър трудов пазар, нарастващо потребление и отслабваща инфлация, предаде БТА. В същото време ЕК предупреждава за структурни предизвикателства като ниска производителност, демографски натиск и нужда от значителни инвестиции в отбрана, зеления и цифровия преход.

Комисията поставя отбраната като водещ стратегически приоритет, като предлага повече бюджетна гъвкавост за държавите, които увеличават военните си разходи. За 16 страни, включително България, е активирана „клауза за гъвкавост“, което позволява разходи за отбрана до 1,5% от БВП да не водят автоматично до нарушение на фискалните правила. Целта е ЕС да засили производствения си капацитет в отбранителната индустрия и да намали зависимостта си от външни доставчици.

В частта за бюджетната дисциплина ЕК оценява плановете за 2026 година на всички държави от еврозоната и още 10 страни извън нея. България е сред три държави извън еврозоната, идентифицирани като „в риск от несъответствие“ с фискалната рамка на ЕС. Това означава, че българската бюджетна политика за 2026 година може да не отговаря напълно на новите европейски правила за дефицит и устойчив дълг, които изискват многогодишен фискален план и контрол върху растежа на разходите.

Освен това страната ни попада сред девет държави, за които през пролетта на 2026 година ще бъде направен задълбочен анализ на социалната конвергенция – в контекст на трудов недостиг, ниска производителност, недостиг на умения и по-високи нива на бедност. Докладите в пакета включват и оценки за макроикономически дисбаланси, заетост, инвестиции, както и напредъка по Националните планове за възстановяване.

