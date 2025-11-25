АИКБ подкрепя протеста на „Продължаваме промяната“ срещу бюджета

Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България призова своите членове и всички предприемачи, стопански ръководители и работещи хора да се включат в организирания от „Продължаваме промяната“ протест срещу кражбите в бюджета, насрочен за утре, 26 ноември от 18.00 ч. на пл.“ Независимост“.

„Ние можем да отидем на всеки митинг, обществена проява или друга публична инициатива, която подкрепя нашата принципна, публично отстоявана и национално отговорна позиция“, се казва в позицията.

От АИКБ припомнят и основните проблеми на бюджета за 2026 г. според тях:

несъразмерни държавни разходи;

ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор;

трайно бюджетиране на дефицити.

Пред „Нова нюз“ лидерът на организацията Румен Радев коментира, че това, че са „за“ протеста срещу план-сметката за догодина, не означава, че подкрепят политическата сила, която го организира.