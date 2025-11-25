РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

АИКБ подкрепя протеста на „Продължаваме промяната“ срещу бюджета

АИКБ е против ЕРП-тата да възстановяват изплатената държавна помощ

Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България призова своите членове и всички предприемачи, стопански ръководители и работещи хора да се включат в организирания от „Продължаваме промяната“ протест срещу кражбите в бюджета, насрочен за утре, 26 ноември от 18.00 ч. на пл.“ Независимост“.

„Ние можем да отидем на всеки митинг, обществена проява или друга публична инициатива, която подкрепя нашата принципна, публично отстоявана и национално отговорна позиция“, се казва в позицията.

От АИКБ припомнят и основните проблеми на бюджета за 2026 г. според тях:

  • несъразмерни държавни разходи;
  • ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор;
  • трайно бюджетиране на дефицити.

Пред „Нова нюз“ лидерът на организацията Румен Радев коментира, че това, че са „за“ протеста срещу план-сметката за догодина, не означава, че подкрепят политическата сила, която го организира.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени