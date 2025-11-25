РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Планът на Тръмп за „бърз мир“ е рационален, Европа рискува да изпусне момента за преговори, заяви Радев

Планът на Тръмп за „бърз мир“ е рационален, Европа рискува да изпусне момента за преговори, заяви Радев

Президентът Румен Радев определи плана за „бърз мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп като „рационален“, тъй като според него ситуацията на бойното поле е изключително неблагоприятна за Украйна и американският президент се опитва да предотврати по-лош сценарий и нови жертви. Радев предупреди пред журналисти след участието си във форума „AFCEA TechNET Sofia 2025“, че Европа настоява да бъде активен фактор в процеса, но трябва да е готова да поеме отговорността, ако пропусне възможността за преговори сега. По думите му, следващи преговори може да се водят при далеч по-лоши условия и след повече жертви.

Президентът подчерта, че дори в новите европейски предложения сегашната фронтова линия служи като отправна точка, което означава, че дискусиите за територии са неизбежни. И допълни, че „мирните договори се пишат от победителите“ и изрази надежда този път историята да не се повтори, за да бъдат предотвратени нови разрушения. Радев счита, че настоящите преговори са единствената реална възможност оръжията да замълчат, а България трябва да допринася за това с ясна и последователна позиция.

По вътрешнополитически теми държавният глава критикува управляващите, наричайки ги „коалиция Магнитски“, която според него „бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна“, докато отбранителните линии на страната отслабват, а в Киев избухват корупционни скандали. Той осъди колебливото поведение на част от политиците спрямо Украйна, сравнявайки го с „офицер, който в окопа ту сваля, ту слага пагоните си според това дали врагът настъпва или отстъпва“. Радев добави, че някои политици „вчера целуваха украинския флаг, а днес ту го махат, ту го връщат“, което определи като „жалка работа“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени