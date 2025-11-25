„Продължаваме промяната“ организира протест в сряда срещу Бюджет 2026

„Продължаваме промяната“ измества първоначално предвидения за вторник протест за сряда, 26 ноември, от 18.00 часа на пл. „Независимост“ пред Ларгото. Организаторите на демонстрацията посочват, че се е наложила промяна на датата, защото „управляващите са се уплашили и са изместили заседанието на Комисията по бюджет и финанси„, която днес, 25 ноември, трябваше да гласува на второ четене проектобюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година.

Протестът е срещу вдигането на осигуровките, вдигането на данъка върху дивидентите и против тормоза на бизнеса с въвеждането на СУПТО, заложени в план-сметката за догодина.

„#НеХраниПрасетоСТвоитеПари (..) „Управляващите се опитват да прокарат набързо скандалния си бюджет за 2026 г. Той ощетява работещите, бизнеса, лекарите, хората в културните институции и всички българи. Облагодетелствани са само бухалките на властта. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ! Няма да дадем по 600 лв. от парите си в касичката на властта. Ще се борим, докато не спрем управляващите. Те се надяват, че ще се откажем. Че ако стане студено и завали дъжд, половината от недоволните няма да дойдат. Затова изместиха бюджетната комисия от вторник за сряда“, се казва в съобщението за протеста.

По-рано днес, в интервю за общественото радио, съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков посочи, че акцията, която готвят, не е окупация на парламента.

Причината за протестните действия той обясни с отказа на управляващите да променят бюджета и посочи, че ако се направят корекции и той стане балансиран – от „Продължаваме промяната“ ще го подкрепят.

Дни преди обсъждането на второ четене на бюджета, опозицията отново критикува проекта и поиска промени в него, а управляващите го определиха като единствения възможен в този момент.

Темата коментира и вицепрезидентът Илияна Йотова, според която Бюджет 2026 не предлага реформи и крие риск от навлизане от дългова спирала.