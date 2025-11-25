Ново изследване показва четири ключови възрастови етапа на мозъка

Около 4000 души на възраст до 90 години са били сканирани, за да се изследват връзките между клетките в мозъка.

Учени разкриха, че мозъкът преминава през различни фази през живота, с четири ключови повратни моменти на 9, 32, 66 и 83 години.

Изследователи от Университета в Кеймбридж показаха, че мозъкът остава в юношеската фаза до началото на 30-те, когато „постига своя връх“.

Тези резултати могат да помогнат да разберем защо рискът от психични разстройства и деменция се променя през различните етапи от живота.

Мозъкът се променя непрекъснато в отговор на нови знания и преживявания – но изследването показва, че това не е плавен процес от раждането до смъртта.

Според учените, това са петте фази на мозъка:

Детство – от раждането до 9 години

– от раждането до 9 години Юношество – от 9 до 32

– от 9 до 32 Зряла възраст – от 32 до 66

– от 32 до 66 Ранно стареене – от 66 до 83

– от 66 до 83 Късно стареене – от 83 нататък

„Мозъкът се пренастройва през целия живот. Той непрекъснато укрепва и отслабва връзки, но това не е плавен модел – има резки промени и фази на пренареждане“, казва д-р Алекса Моусли

Хора достигат тези етапи по-рано или по-късно, но възрастите ясно се открояват в данните.

Тези модели са станали видими едва сега благодарение на големия брой сканирания. Резултатите са публикувани в Nature Communications.

Петте мозъчни фази

Детство (0–9 г.)

През този период мозъкът нараства бързо, но също така „прочиства“ огромното множество връзки (синапси), създадени в началото на живота.

В тази фаза мозъкът е по-неефективен, функционира като дете, което се разхожда безцелно из парка, вместо да върви директно от точка А до точка Б.

Юношество (9–32 г.)

От 9-годишна възраст настъпва рязка промяна – мозъчните връзки стават драстично по-ефективни.

„Това е огромна промяна“, казва д-р Моусли – най-голямата между мозъчните фази.

Това е и времето с най-голям риск за появата на психични разстройства.

Тази фаза, за разлика от другите, е единствената, в която мозъкът повишава ефективността си. Според учените тя подкрепя идеята, че мозъчните способности „пикват“ в началото на 30-те.

Зряла възраст (32–66 г.)

Следва период на относителна стабилност, траещ три десетилетия.

Промените се забавят, но настъпва обрат – мозъкът става постепенно по-малко ефективен.

Това съответства на „платото в интелекта и личността“, което много хора преживяват.

Ранно стареене (66–83 г.)

Не започва внезапно. Връзките в мозъка се прегрупират – вместо да работят като единна система, отделните части се обособяват в по-тесни групи, като членове на група, започващи солови проекти.

Това е и възрастта, когато започват да се проявяват деменция и високо кръвно налягане, които влияят на мозъчната функция.

Късно стареене (83+)

Последната фаза. Данните са по-малко, тъй като намирането на здрави мозъци за сканиране е трудно.

Промените се засилват – увеличава се отделянето на мозъчните региони.

Д-р Моусли казва, че я е изненадало колко добре тези фази съвпадат с важни житейски моменти – пубертет, родителство в ранните 30 години, здравословни проблеми в по-късната възраст.

Изследването не разглежда мъже и жени поотделно, затова остават въпроси за влиянието на менопаузата.

Проф. Дънкан Астъл от Университета в Кеймбридж казва:

„Много невроразвитийни, психични и неврологични състояния са свързани с начина, по който мозъкът е свързан.“

Проф. Тара Спайърс-Джоунс от Единбургския университет допълва:

„Това е много интересно изследване, което подчертава колко силно мозъкът ни се променя през живота.“

Тя предупреждава, че промените не настъпват при всеки на една и съща възраст.

Четете още: Упражнения, които подобряват съня