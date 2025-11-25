В бюджета за 2026 година са заложени 920 млн. евро за довършване на започнатите общински проекти

“В бюджета за 2026 година са предвидени 920 млн. евро, с които да се разплащат започнатите проекти на общините, което е двойно повече от заложеното през 2025 година”, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при посещението си в Нови пазар, цитиран от ведомството му.

Той инспектира продължаващия ремонт на стадион „Христо Ботев” за 2.4 млн. лева държавни пари и обновената улица „Плиска”, чиито ремонти възлизат за над 1.3 млн. лева.

Той отбеляза, че записаните проектни предложения възлизат на близо 8 млрд. лева, като те в най-оптимистичния случай трябва да бъдат завършени в края на мандата на правителството или в началото на 2029 година.

По думите му Нови пазар е един от примерите за добро изпълнение и добро усвояване на средствата от Инвестиционната програма за общински проекти.