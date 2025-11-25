Украйна приема мирния план, предложен с посредничеството на Тръмп, Киев настоява за среща Тръмп – Зеленски

Американски представител съобщи, че украинското правителство е приело мирния план, изготвен с посредничеството на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. В този контекст Киев настоява за среща на върха между Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски в САЩ още през ноември, за да бъдат финализирани последните детайли по споразумението. Засега Белият дом не потвърждава възможността за среща, но съобщи, че води преговори с руски представители в Абу Даби.

На фона на дипломатическите маневри Русия и Украйна продължават да си разменят удари. Киев съобщава за шест жертви при руски атаки в украинската столица, а Москва – за трима загинали в Ростовска област. Украинският съветник по националната сигурност Рустем Умеров заяви, че Украйна и САЩ са постигнали общо разбиране по основните параметри на бъдещия мирен договор, като остават за уточняване само отделни подробности.

В Абу Даби американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол провежда разговори с руски представители като част от усилията на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната. Според официален говорител преговорите се развиват добре и има основания за оптимизъм. Дрискол координира позициите си с Белия дом и предстои да разговаря и с украински представители в рамките на срещите в Абу Даби.