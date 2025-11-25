Такаичи и Тръмп обсъдиха напрежението с Китай след спорното изказване за Тайван

Японският министър-председател Санае Такаичи и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор по повод дипломатическия скандал с Китай, предизвикан от нейно изявление за Тайван.

По-рано този месец Такаичи заяви в парламента, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да доведе до военен отговор от страна на Япония – коментар, който предизвика остра реакция от Пекин.

Китай претендира за Тайван, разположен на малко повече от 100 км от японските острови, и не изключва използването на сила, за да установи контрол над него. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин и подчертава, че единствено народът на Тайван може да решава бъдещето си.

След разговора с Тръмп, Такаичи заяви пред репортери, че американският президент е дал кратко обяснение за състоянието на отношенията между САЩ и Китай, но отказа да разкрие подробности.

До този момент Тръмп не е коментирал публично спора между Япония –

ключов съюзник на САЩ в областта на сигурността, и конкурентната суперсила Китай. Анализатори смятат, че това мълчание може да е обезпокоително за някои служители в Токио.

Според китайската информационна агенция Синхуа президентът Си Цзинпин е заявил пред американския държавен глава в телефонен разговор вчера, че връщането на Тайван под управлението на Китай е основен елемент от визията на Пекин за световния ред.

Тръмп похвали напредъка в търговските преговори, но не спомена дискусиите със Си относно Тайван в публикация в Truth Social след разговора си с китайския лидер.