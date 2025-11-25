Румъния се стреми да стане втората по сила армия на източния фланг на НАТО

Новата „Национална отбранителна стратегия за периода 2025-2030 г.“ ще позволи на Румъния да стане втората армия след Полша на източния фланг на НАТО, заяви министърът на отбраната Йонут Мощяну.

„Националната отбранителна стратегия е важна, защото определя посоката за следващите години и представлява промяна на парадигмата в сравнение с предишната стратегия. Амбицията, която президентът си поставя в тази стратегия, е да стане втората военна сила на източния фланг на НАТО след Полша“, каза той в интервю за телевизионния канал Digi24.

Министърът на отбраната отбеляза и

необходимостта от продължаване на „инвестирането и развитието на армията“.

Въз основа на това той добави, че „населението на страната трябва да осъзнае необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана през следващите години“.

По-рано участници в заседание на Висшия съвет за отбрана на Румъния, който обединява висшите ръководители на страната и ръководителите на службите за сигурност, разгледаха „Националната стратегия за отбрана за периода 2025-2030 г.“, която президентът Никушор Дан ще внесе за обсъждане и последващо одобрение от парламента.