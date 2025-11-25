Revolut достига оценка от 75 млрд. долара след ново финансиране

Британската финансовотехнологична компания Revolut набра ново финансиране чрез продажба на акции, което я оцени на 75 милиарда долара. Това я прави една от най-ценните частни технологични компании в Европа. Сделката беше водена от Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity, а сред участниците бяха и инвеститори като NVentures на Nvidia, Andreessen Horowitz и Franklin Templeton.

Компанията не разкри точната сума, но посочи, че служители са могли да реализират част от своите акции. Към август тази година Revolut е имала оценка от 48 милиарда долара и е акумулирала общо 2.89 милиарда долара рисков капитал.

Основана през 2015 г., Revolut предлага услуги като мултивалутни сметки, платежни и трансферни услуги, криптовалути, застраховки и други. Новото финансиране идва в момент, когато компанията значително разширява международните си операции.

Revolut оперира във Великобритания (очаква разрешение да стане пълноправна банка), в ЕС, Австралия, Япония, Нова Зеландия, Сингапур, Бразилия и САЩ, а през октомври започна операции и в Индия. Планира да стартира в Колумбия през 2026 г., вече има лиценз в Мексико, и има планове за Аржентина, Южна Африка и ОАЕ.

Финансовите резултати също са силни. През 2024 г. приходите на финтех компанията нараснаха с 72% до 4 милиарда долара, а нетната печалба е 1 милиард долара ( 790 милиона паунда). Компанията стартира и крипто борсата Revolut X, където приходите нараснаха с 298% до 647 милиона долара.

Revolut има амбициозни цели: да достигне 100 милиона клиенти до средата на 2027 г. и да навлезе в над 30 нови пазара до 2030 година.

„Тази стъпка показва колко напреднахме през последната година по пътя към нашата цел – да изградим първата наистина глобална банка, обслужваща 100 милиона клиенти в 100 страни“, каза Ник Сторонски, съосновател и главен изпълнителен директор на Revolut.