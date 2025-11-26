Протестът ще бъде мирен, очакваме да е многолюден, заяви Асен Василев

Лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев заяви в ефира на „Нова телевизия“, че протестът срещу бюджета за 2026 г. ще бъде мирен, но ще има блокада на парламента. Той подчерта, че целта на демонстрацията е народните представители да чуят гласа на хората и да приемат по-разумни решения.

„Отиваме към ниски доходи, високи данъци и обедняване. Предупреждението, което отправяме е: „Не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите“, заяви Василев.

Бившият финансов министър допълни, че в 14.00 часа на голям екран пред Министерския съвет ще се предава заседанието на Комисията по бюджет и финанси, на която ще се обсъжда бюджетът на ДОО и на НЗОК. Самата демонстрация е насрочена за 18.00 часа. „Очакваме протестът да е доста голям. Той е неполитически, всеки, който не иска да му бръкнат в джоба, за да се напълнят касичките на властта, може да се присъедини„, допълни Василев.