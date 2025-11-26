Според Ройтерс Русия стои зад американския мирен план за Украйна

Мирният план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който САЩ подкрепиха и който беше огласен миналата седмица, всъщност произхожда от документ, изготвен от Русия. Това съобщават три независими източника, запознати пряко с процеса, предаде Ройтерс. По тяхна информация Москва е предала документа на администрацията на американския президент Доналд Тръмп още през октомври, след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон.

Планът представлява т.нар. в дипломацията неофициален документ и съдържа руски предложения за условията за прекратяване на войната. Сред тях са и отстъпки, които Украйна вече е отхвърляла, включително предаване на значителна територия на изток. Това е първото категорично потвърждение, че руският текст е послужил като основа за американския мирен план от 28 точки.

Вашингтон, Москва и Киев отказаха да коментират информацията. Белият дом не коментира пряко документа, но подчерта оптимистичните изявления на президента Тръмп за напредъка в мирните преговори. Самият Тръмп заяви, че е изпратил специалния си пратеник Стив Уиткоф на разговори с Владимир Путин, а министър Дан Дрискол паралелно се среща с украинската страна. Засега остава неясно защо американската администрация се е опряла именно на руска версия за основа на своя мирен план.