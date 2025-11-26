РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Медицинските специалисти от КТ „Подкрепа“ приключиха протеста си и внасят декларация в парламента

Медицинските специалисти от КТ „Подкрепа“ приключиха протеста си и внасят декларация в парламента

Протестът на Медицинската федерация към КТ „Подкрепа“ завърши с решение исканията им да бъдат внесени официално в Народното събрание. Медицинските специалисти се събраха пред парламента с настояване за ясен и устойчив механизъм за повишаване на заплатите в болниците, който да гарантира дългосрочен ръст на възнагражденията. Те искат и 20% увеличение на заплатите за служителите в спешната помощ, психиатричните болници, здравните инспекции, кръвните центрове, Националния център по обществено здраве, както и в редица други структури, финансирани от държавата.

Протестиращите настояват и за 20% ръст на средствата за делегираните дейности, за да бъдат повишени заплатите на медицинските работници в детските ясли, градини, училищните кабинети, комплексите за детско хранене и Банката за майчина кърма. Зам.-председателят на федерацията Вихра Белева заяви, че те категорично възразяват срещу предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, според които яслите трябва да станат образователни институции и да бъде създадена „хибридна специалност“. Според нея това е нереалистично на фона на недостига на медицински сестри.

При протестиращите дойдоха и депутати от „Възраждане“ – Ивайло Папов, Маргарита Махаева, Георги Георгиев и Даниел Проданов, които изслушаха исканията им пред сградата на парламента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.