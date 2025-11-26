Медицинските специалисти от КТ „Подкрепа“ приключиха протеста си и внасят декларация в парламента

Протестът на Медицинската федерация към КТ „Подкрепа“ завърши с решение исканията им да бъдат внесени официално в Народното събрание. Медицинските специалисти се събраха пред парламента с настояване за ясен и устойчив механизъм за повишаване на заплатите в болниците, който да гарантира дългосрочен ръст на възнагражденията. Те искат и 20% увеличение на заплатите за служителите в спешната помощ, психиатричните болници, здравните инспекции, кръвните центрове, Националния център по обществено здраве, както и в редица други структури, финансирани от държавата.

Протестиращите настояват и за 20% ръст на средствата за делегираните дейности, за да бъдат повишени заплатите на медицинските работници в детските ясли, градини, училищните кабинети, комплексите за детско хранене и Банката за майчина кърма. Зам.-председателят на федерацията Вихра Белева заяви, че те категорично възразяват срещу предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, според които яслите трябва да станат образователни институции и да бъде създадена „хибридна специалност“. Според нея това е нереалистично на фона на недостига на медицински сестри.

При протестиращите дойдоха и депутати от „Възраждане“ – Ивайло Папов, Маргарита Махаева, Георги Георгиев и Даниел Проданов, които изслушаха исканията им пред сградата на парламента.