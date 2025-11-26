Колкото и да се пънат ПП-тата и ДБ-тата ще ви вкарам в еврозоната, заяви Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в парламентарните кулоари, че България ще се присъедини към еврозоната от 1 януари 2026 г., независимо от протестите, организирани от представители на „Продължаваме промяната-Демократична България“. Той коментира призивите за демонстрации срещу бюджета от Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Мартин Димитров, като подчерта, че протестите са част от демокрацията, но няма да спрат процеса по приемането на единната европейска валута.

„Тези, които точно Радев харесва, там протести няма. 2020 година, когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и в Европейския банков съюз започнаха точно такива протести, прегърнати от „Възраждане“ и „Продължаваме промяната“, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато ви вкарвам в еврозоната, но колкото и да се пънат ПП-тата и ДБ-тата ще ви вкарвам в еврозоната и от 1 януари България ще е член на еврозоната. Всичко друго са бля-бля. Нека ги видя довечера, прегърнати с „Възраждане“ много е хубаво за техните хора, които ги подкрепят“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на „Да, България“, като каза, че данъците няма да се увеличат. По думите му България е с най-ниските данъци и такси. Той беше категоричен, че няма пак да предлага на обществото „постна пица с Дянков“ и каза, че затова е подкрепил предложенията на другите партии в бюджета. Добави, че това е бил единственият начин да сглоби това сложно правителство.

Относно критиките на Европейската комисия за проектобюджета за догодина, той заяви, че те не са реални, тъй като България ще получи дерогация за отбраната, което ще позволи дефицитът да достигне 2,7 процента. „Отиваме на 2,7% дефицит, така че бъдете в рахат! Това се случва регулярно: когато подадем дерогацията в отбраната – ще стане 2,7%“, добави Борисов.

„Банкеръ“ припомня, че вчера Европейската комисия предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на Европейския съюз.

Между първо и второ четене на проектобюджета за 2026 г. управляващата коалиция предложи държавната лотария да бъде дадена на концесия за 15 години. Борисов каза, че одобрява тотото да бъде дадено на концесия. „Една от най-добрите десни мерки са концесиите. Дори всички нови концесии за добиване на цветни метали и минерали трябва рязко да се променят. Вече няколко десетилетия концесиите, направени с международни договори, са на 4 процента. През този период медта се вдигна сигурно 3-4 пъти, златото е двойно днес, а таксата е една и съща. Справедливо ли е – не“, коментира Борисов.

Народният представител каза още, че арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев (ПП) е спечелил на местните избори през 2023 г. и „трябва да си изкара мандата“.

На въпроси за критиките на президента Румен Радев каза, че „не го познава“ и че не коментира думите на политически лидери.

Борисов даде заден за антикорупционната комисия

Заден ход за закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) даде лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В отговор на въпрос той обясни, че преговорите с Европейската комисия по темата продължават и се водят от вицепремиера Томислав Дончев и министъра на правосъдието Георги Георгиев, но вероятно няма да се стигне до закриване, въпреки, че Борисов публично обяви, че подкрепя тази идея.

Водачът на герберите каза, че макар КПК да заслужава критика, закриването ѝ би изглеждало много лошо както в Европа, така и в България. Той посочи, че ще се работи за преформатирането ѝ по начин, по който няма да прави „бели“.

Борисов добави още, че подкрепя отстраняването на временно изпълняващия длъжността председател на антикорупционната комисия Антон Славчев, но уточни, че партията му не била съгласна с неговото мнение и затова парламентарната група не подкрепяла инициативата.

Припомняме, че лидерът на ГЕРБ подписа проекторешението за предсрочно освобождаване на и.ф. председател на антикорупционната комисия, Това се случи след призив от съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който от парламентарната трибуна прикани Борисов да го направи, за да спази дадената от него дума.

Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за втори път опитва да отстрани Славчев, като този път поводът е разказът на основния свидетел срещу Благомир Коцев – Диан Иванов, който обяви, че е дал показания след натиск от Славчев.