Хасет се очертава като фаворит в пресяването на кандидати за председател на ФЕД



Директорът на Националния икономически съвет на Белия дом Кевин Хасет е смятан от съветници и съратници на президента Доналд Тръмп за фаворит за следващия председател на Федералния резерв (ФЕД), твърдят запознати с въпроса лица. Търсенето на нов лидер на щатската централна банка, който да смени Джеръм Пъуъл, навлиза в последните си седмици.

С Хасет, Тръмп би имал близък съюзник, когото стопанинът на Белия дом познава добре и на когото има доверие, в независимата по закон институция, допълват пожелалите анонимност източници. Директорът на Националния икономически съвет би наложил подхода на Тръмп за намаляване на лихвените проценти във Федералния резерв, който американският президент отдавна иска да контролира, посочват запознатите с въпроса лица.

Въпреки това, стопанинът на Белия дом е известен с изненадващи кадрови и политически решения, което означава, че номинацията не е окончателна, докато не бъде оповестена публично. Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит отбеляза в изявление: „Никой всъщност не знае какво ще направи президентът Тръмп, докато не го направи. Очаквайте още!“

Хасет би казал „да“, ако бъде предложен за председател на Федералния резерв, сподели самият той в интервю за „Фокс нюз“. „Искам да служа на страната си, искам да служа на президента си. Но знаете ли, ще видим как ще се развият нещата. Има много страхотни кандидати“, коментира Хасет.

В исторически план, изборът на председател и на членове на борда на Федералния резерв е най-прекият начин, по който един президент може да повлияе на централната банка. Тръмп номинира сегашният банков шеф по време на първия си мандат, но съжали за решението си, когато Пауъл не настоя за сваляне на лихвените проценти с темпото, на което държеше президентът.

Мнението за Хасет е, че е близък до Тръмп по отношение на възгледите си за икономиката, включително че лихвените проценти трябва да бъдат намалени допълнително. На 20 ноември Хасет заяви пред „Фокс нюз“, че би „понижил лихвите точно сега“, ако беше председател на Федералния резерв, защото така „показват данните“. Той критикува също централните банкери, че са загубили контрол върху инфлацията след пандемията от КОВИД-19. Държавните облигации на Съединените щати поскъпнаха, като доходността на базовите десетгодишни дългови книжа под 4% за първи път от месец насам след новината, че Хасет е фаворит за поста.

Федералният резерв многократно е служил като боксова круша за Тръмп, който критикува Пауъл, че е „прекалено закъснял“ да намали разходите по заемите и обсъжда публично уволнението му. Президентът атакува и ремонтите на сградите на централната банка във Вашингтон, а Белият дом в момента е ангажиран със съдебен спор заради опита на Тръмп да уволни члена на банковия борд Лиса Кук.

Това оказва натиск върху министъра на финансите Скот Бесънт, който ръководи процеса на подбор за следващия председател на Федералния резерв, да балансира внимателно кандидатите, подкрепящи намаляването на кредитните разходи и ползващи се с доверието както на президента, така и на финансовите пазари.

След като през по-голямата част от 2025 г. щатските централни банкери се въздържаха да свалят лихвите, те започнаха да ги понижават тази есен с две поредни редукции от по 25 базови пункта всяка през септември и октомври. Паричните стратези обаче са все по-разединени по отношение на перспективите за инфлацията и пазара на труда, което вероятно ще направи намалението на следващата им среща през декември оспорвано.

Бесънт коментира за CNBC на 25 ноември, че има голям шанс Тръмп да обяви избора си за председател на Федералния резерв през следващия месец, преди коледните празници на 25 декември.

Самият стопанин на Белия дом загатна, че е напът да обяви решението си. На 18 ноември той заяви: „Мисля, че вече знам избора си“, без да разкрива кого ще избере за председател. През септември Тръмп посочи, че Хасет, бившия служител на Федералния резерв Кевин Уорш и сегашния член на борда на централната банка Кристъфър Уолър, са тримата най-добри кандидати.

От лятото насам Бесент провежда процеса на подбор за заместник на Пауъл, интервюирайки близо дузина кандидати, които вече са сведени до петима претенденти: Хасет, Уорш, Уолър, заместник-председателят на Федералния резерв по надзора Мишел Боуман и Рик Рийдър от BlackRock Inc. Бесент заяви, че интервютата с тези кандидати ще приключат тази седмица. По-малка част от финалистите скоро ще се срещнат с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Изборът ще трябва да бъде потвърден и от Сената.

Обединяването около Хасет идва в условията на все по-нарастващото разочарование на Тръмп от Пауъл. Миналата седмица американският президент нарече шефа на Федералния резерв „крайно некомпетентен“ и каза, че би искал да го уволни Пауъл, ако не са били хора като Бесънт, които го призовавали да се въздържи. След което продължи с шеговит тон, че ако Бесънт не помогне за осигуряване на по-ниски лихвени проценти, ще уволни и ръководителя на Министерството на финансите.

Въпреки шегата, Бесънт остава в добри отношения с Тръмп, който многократно е заявявал, че е включвал и шефа на финансовото ведомство в списъка на кандидатите за позицията на председател на Федералния резерв. Самият Бесънт обаче заяви, че харесва сегашната си работа и не иска да ръководи централната банка.

Нийл Дъта от Renaissance Macro Research прогнозира, че Хасет може да има проблеми с привличането на други членове на банковия комитет за парична политика, който определя лихвените проценти на Федералния резерв, да подкрепят неговите възгледи.

Следващият председател вероятно ще бъде назначен за 14-годишен мандат като член на борда на Федералния резерв, чието начало е на 1 февруари когато изтича мандата на Стивън Миран, който е в неплатен отпуск от Съвета на икономическите съветници на Белия дом.

Пауъл пък ще ръководи централната банка до май 2026 г., но може да остане в борда още две години като негов член. Той все още не е казал дали възнамерява да се оттегли когато приключи мандата му като председател. Ако го направи, това би осигурило на администрацията още едно свободно място за запълване през следващата година.