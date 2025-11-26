РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ивайло Мирчев заподозря бунт в редиците на ГЕРБ-СДС заради подписите за оставката на Антон Славчев

Ивайло Мирчев

Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ заподозря бунт в редиците на ГЕРБ-СДС. От трибуната на парламента той се обърна към лидера на ГЕРБ – Бойко Борисов, когото видя в залата, с думите: „Има индикации за бунт във вашата парламентарна група“. След това той добави как с големи усилия са взели неговия подпис за оставката на Антон Славчев като шеф на Комисията за противодействие на корупцията, след което обаче никой от парламентарната група на ГЕРБ-СДС не се подписал под него, въпреки че самият Борисов казал, че те трябва да се подпишат.

Защо те не се подписват? Моля да вкарате ред в групата, за да можем да вземем оставката на Антон Славчев„, призова Ивайло Мирчев.

Последва отговор от страна на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, която призна, че папката с подписите за оставката на Антон Славчев многократно стигала до нея и така вече се превърнала в обществен водевил.

Искам да информирам Народното събрание, че една трета от депутатите на ПП-ДБ не са подписали това искане. И заради това моля г-н Мирчев първо да сложи ред в собствената си група – да види къде присъстват, какво се случва“ – обърна се Сачева към депутата от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

