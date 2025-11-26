„Да, България“ призова за промени в бюджета заради негативната оценка на Европейската комисия

„Да, България“ отново призова управляващите да преразгледат проектобюджета за 2026 година след критичната оценка от Европейската комисия. Мартин Димитров заяви, че тя е потвърдила техните опасения – бюджетът за следващата година излиза извън допустимите рамки и съществува риск финансовата дисциплина да бъде трайно нарушена.

Според народния представител от „Да, България“ това е последната възможност за реформи. Той обясни, че цената за неправилната политика се плаща от всички граждани и от средната класа по три начина: чрез пряко увеличение на данъци и осигуровки, чрез бъдещи високи данъци заради натрупаните заеми и чрез инфлацията, която се поражда от прекомерните разходи и заемното финансиране.

Димитров настоя управляващите преди второто четене да се откажат от повишаване на данъци, осигуровки и СУПТО, за да не се удря бизнесът, както и да разгледат предложените на „Да, България“ за 30 десни мерки. Една от тях – ограничаване на бонусите в администрацията, ще бъде обсъдена днес на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Банкеръ“ припомня, че през изминалия ден Европейската комисия представи икономическите си приоритети за 2026 г. и оценките за проектобюджетите на държавите-членки. В частта за България се посочва, че страната е изложена на риск да не спази фискалните правила на Европейския съюз.