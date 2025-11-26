„Възраждане“ искат наказателна отговорност от прокурора по делото за вандалите срещу Дома на Европа

Костадин Костадинов от „Възраждане“ изнесе декларация от името на парламентарната си група, в която обърна внимание на вчерашната новина, че Софийският районен съд е прекратил и върнал на прокуратурата делото срещу шестимата души, обвинени за хулигански действия пред сградата на Дома на Европа – представителството на Европейския парламент и на Европейската комисия, по време на протеста срещу еврото, организиран от „Възраждане“ през февруари в София.

Костадинов отбеляза, че това означава, че исканията за свалянето на имунитетите на депутатите от „Възраждане“ – Славчо Крумов, Ивайло Чорбов , Йордан Тодоров и Никола Димитров – вече няма да отговарят на исканията на българското законодателство. Той добави и че причината да бъде върнато делото са процесуални нарушения, извършени от прокурора, който е написал обвинителния акт.

По думите на Костадинов в него се оказало, че няма нито едно доказателство, а самият прокурор, който уж бил дежурен и случайно разпределен, в този ден не бил на работа.

„Това е показателно, че прокуратурата представлява една организирана престъпна група, действаща под натиска на определени копчета на управляващите и най-вече на Пеевски, който я притежава като негова частна собственост„, обяви Костадинов.

След това той добави, че от „Възраждане“ ще потърсят наказателна отговорност от прокурора, завел делото.

След декларацията на „Възраждане“ думата взе Явор Божанков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, който отбеляза, че е бил споменат. В декларацията Костадинов припомни, че имунитетите на депутатите му са искани от народни представители от ДПС-Ново начало и от един депутат от ПП-ДБ, визирайки именно Божанков.

„Тук, вълшебният юрист Костадинов, който в Търновския университет е минал незабелязан през факултета, говори сякаш има някакъв окончателен акт на съда. Такъв няма – има процедура. Така че изчакайте мъничко“, добави Божанков.

След това той не се съгласи с тезата на Костадинов, че нямало доказателства за вандализъм, поставяйки въпросите: „Ние на очите си ли да вярваме? Депутат от „Възраждане“ беше с чук – той ли троши? Друг ли беше с коктейл „Молотов“? Какви доказателства искате? Целият български народ видя хора от „Възраждане“, които вандалстваха в центъра на София – а те доказателства искали?! Единственото доказателство е, че на вас ГЕРБ ви пазят имунитетите – това е доказан факт вече няколко месеца“.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян го прекъсна, уточнявайки, че се отклонява от темата, тъй като е бил споменат в друг контекст.