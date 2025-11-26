Проф. Александър Маринов: „България може“ има допирни точки с президента, но процесът трябва да е двупосочен (част 3)

Киселово първо наруши конституцията и после добави, че ако трябва, пак ще го направи, отбелязва Александър Маринов

Възможно е да бъдат изкарани още 2 млн. български избиратели до урните за гласуване.

Ще се появят нови партии. Съществуващите партии са хербаризирани и са приключили със своето съществуване. Отрязали са корените си и нямат никакъв шанс за регенерация.

Рейтингът на президента е колкото сбора на рейтингите на всички политически лидери. Но това не е достатъчно за масова електорална подкрепа. За да се вдигне електорална вълна е нужна политическа организация и екип, идеология, програма. Нужен е и нов начин на общуване с хората.

Политическият проект на Радев не трябва да е ляв, а ориентиран към малкия и средния бизнес, защото те са подложени на геноцид. Тази политическа сила трябва да стъпи на три кита: реалистично геополитическо мислене, суверенизъм и патриотизъм, и признаване на собствените грешки.

Янаки Стилов има подходящ профил за президент – опитен, улегнал, с доказана способност да се справя и с успехи, и с неуспехи. Младите кандидати обикновено се провалят в политиката, веднага се сещам за Себастиан Курц, детето-чудо на австрийската политика. Това не значи, че подценявам качествата на Крум Зарков, но според мен му е малко рано за президент.

Президентството разполага с много опитен в политиката човек и това е Илияна Йотова.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ политологът проф. Александър Маринов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Още от интервюто:

Какъв е профилът на печелившия кандидат-президент и кои познати имена се вписват в него?

Кои са корените на ниската избирателна активност на българите?

Неизбежна ли е появата на нови политически партии у нас?

Ще прерастне ли партия „България може“ е политически проект на президента Радев?

Какъв идеен профил би имала партията на Румен Радев?

Политически реализъм ли е една държава да се откаже от част от законната си територия?

Вижте първа и втора част от интервюто с Александър Маринов

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ