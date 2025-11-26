ЕЦБ иска да разшири използването на еврото, за да укрепи позицията на Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) разработва планове за разширяване на използването на еврото в световен мащаб с надеждата да превърне „разклатеното доверие в политическото и финансово лидерство на САЩ“ в полза на Европа. Това съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Според вестника, ЕЦБ се стреми да смекчи всякакви сътресения, в случай че САЩ, които подкрепят световната финансова система с долари от десетилетия, „внезапно решат да не го правят или наложат неприемливи условия за такава подкрепа“. Европейската централна банка също така възнамерява по-активно да подкрепя външната търговия и в крайна сметка да се възползва от някои от ползите, на които Съединените щати исторически са се радвали чрез контрола си върху световната резервна валута.

Според Франческо Пападия, бивш генерален директор на пазарните операции в ЕЦБ и сътрудник на европейския мозъчен тръст Bruegel, подобни усилия са разумни и отразяват нарастващата готовност сред европейските власти да приемат еврото в световен мащаб. Той смята, че

ЕЦБ би могла да улесни достъпа до суап линията EUREP,

чрез която централните банки обменят валути, за да осигурят ликвидност, чрез „намаляване на транзакционните разходи, увеличаване на наличните обеми или удължаване на падежа“.

Управителят на френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало отбеляза, че

Европа може да се поучи от Китай в това отношение,

като подчерта, че EUREP „би могъл да направи фактурирането в евро по-привлекателно“, като разшири предоставянето на линии за ликвидност в евро. Пекин е открил около 40 суап линии с търговски партньори по целия свят, за да подкрепи нарастващата си външна търговия. Европейската централна банка, традиционно предпазлива банка, „не насърчава еврото в същата степен, в която Китай насърчава юана“.

За международните партньори на еврозоната знанието, че имат достъп до еврото по време на стрес, е ценно само по себе си, тъй като помага да се предотвратят опасенията от финансова нестабилност, каза служител на ЕЦБ, определящ лихвените проценти, пожелал анонимност. „Знанието, че чуждестранните търговски банки могат да вземат заеми в евро, уверени в достъпа си до ликвидност в евро като хеджиране, насърчава използването на еврото“, обясни икономистът.