Европарламентът одобри бюджета на ЕС за 2026 година: Почти 193 млрд. евро за по-силна, по-сигурна и по-устойчива Европа

Европейският парламент одобри бюджета на Европейския съюз за 2026 година. Предвидени са 192,77 млрд. евро за ангажименти и 190,1 млрд. евро за плащания. Документът беше подкрепен от 419 евродепутати и ще влезе в сила от 1 януари 2026 година. Бюджетът е с 3,3% по-нисък спрямо 2025 година, като за непредвидени разходи са отделени 715,7 млн. евро.

По време на преговорите парламентът успя да осигури допълнителни 372,7 млн. евро за ключови програми – хуманитарна помощ, „Хоризонт Европа“, управление на границите, гражданска защита, „Лайф“, военната мобилност, както и инструменти за подкрепа на съседните региони. Механизмът за свързване на Европа също получава допълнителни средства.

Освен това Инструментът за гъвкавост мобилизира над 2 млрд. евро, насочени главно към програми в областта на устойчивостта, европейската администрация, сигурността и териториалното развитие.

По време на дебата водещи евродепутати подчертаха, че бюджетът е изготвен в условия на нарастващи предизвикателства – войната в Украйна, природни бедствия и геополитически напрежения. Те посочиха, че приетият бюджет укрепва сигурността, конкурентоспособността и солидарността в ЕС, като осигурява почти 400 млн. евро повече от първоначалното предложение на Комисията.

Бюджетната процедура премина през няколко етапа – предложение на Комисията през юли, позиция на Съвета през септември, изменения на Парламента през октомври и помирителна процедура през ноември. След днешното гласуване процесът е окончателно завършен.

ЕС харчи над 93% от бюджета си за програми в държавите членки. Годишният бюджет остава сравнително малък за обхвата на съюза – приблизително колкото националния бюджет на Полша и около една трета от бюджета на Германия.