Fibank издаде емисия неконвертируеми и непривилегировани облигации за 50 млн. евро

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД), съобщиха от регулатора.

Тя е в размер на 50 000 000 евро, разпределени в 1000 броя лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Облигациите са с номинална и емисионна стойност от 50 000 евро всяка,

а емисията е с ISIN код BG2100023253. Тя е с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 7%, платим на четири годишни лихвени плащания, всяко в размер на 3 500 000 евро и главница, платима еднократно на датата на падежа. Облигационният заем е със срок от 38 месеца. Емитиран е на 15 август 2025 г., а датата на падеж е 15 август 2029 година.

Емитентът има право да упражни кол опция след третата година от датата на издаване на емисията, както и право на данъчна кол опция и кол опция при дисквалификация на облигациите като инструмент на приемливите задължения.

Емисията облигации на „Първа инвестиционна банка“ е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

От началото на тази година цените на акциите на банката, които се търгуват на “Българска фондова борса”, поскъпват. В момента сделки се сключват на цена от 5.08 лв. за един брой при 3.90 лева в началото на януари. Така борсовите играчи оцениха дружеството на 757 350 784 лева пазарна капитализация.