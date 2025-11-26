Асен Василев бойкотира извънредно заседание на бюджетна комисия с думите: Няма да стане по този начин!

Повече от половин час извънредно свиканата парламентарна комисия по бюджет и финанси не може да започне работа. На нея е предвидено да се приемат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и на Националната здравноосигурителна каса за догодина. Асен Василев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ настоя тя да бъде свикана по надлежния начин – не в почивката, насред пленарното заседание на парламента, и заради това многократно повтаряше „Няма да стане по този начин“.

Той бе категоричен, че мнозинството няма да „бръкне в джоба“ на българските данъкоплатци в почивката и че по подобен начин- „в междучасието“ няма да се гласуват 100 млрд. лева, събрани от данъкоплатците.

За да спре бойкота на депутата от „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“, Байрам Байрам от „ДПС-Ново начало“ многократно буташе микрофоните, които бяха пред него.

Председателстващият бюджетната комисия Делян Добрев реши да прекрати заседанието, като подложи предложението си на гласуване. „За“ бяха 7 членове на комисията, а „Против“ – 13 депутати.

След този резултат от гласуването, който означаваше, че депутатите от бюджетната комисия трябва да продължат работа, Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ призова Делян Добрев да прояви мъжество и да прекрати заседанието.

Добрев реагира с въпрос: „Вие ли – Асен Василев и Венко Сабрутев – ще ми говорите за мъжество?„

Двамата депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ настояха заседанието на бюджетната комисия да започне в предварително обявения й час – от 14.15 часа.

Божидар Божанов от ПП-ДБ попита какво правят представители на НСО в залата, в която заседава комисията по бюджет и финанси. Делян Добрев му отговори, че заседанието е отворено – и всеки, който иска, може да присъства. Ивайло Мирчев настоя самите представители на НСО, които по думите му са въоръжени, да обяснят защо са дошли на заседанието.

Делян Добрев призова представителите на НСО да напуснат залата. След това обяви, че заседанието не може да започне работа „заради двама психично болни“, като имаше предвид действията на Венко Сабрутев и Асен Василев, които бойкотираха работата на бюджетната комисия. Сабрутев реагира с думите, че заради това ще се видят в съда.