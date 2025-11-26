HP планира да съкрати между 4000 и 6000 служители до 2028-а

Aмериканската технологична корпорация HP Inc. обяви, че планира да съкрати между 4 000 и 6 000 работни места до края на 2028 г. като част от процеса на преструктуриране и внедряване на изкуствен интелект (AI) за по-бърза разработка на продуктите, по-добро обслужване на клиентите и повишаване на производителността. Най-засегнати ще са екипите, които разработват продукти и които извършват вътрешни операции и поддръжка на клиенти.

Компанията очаква инициативата да донесе спестявания в размер на около 1 милиард долара за три години. През февруари вече бяха съкратени между 1 000 и 2 000 служители. Продажбите на компютри с AI функции продължават да растат и вече надхвърлят 30% от доставките на HP.

Скокът в цените на чиповете памет, предизвикан от търсенето на центрове за данни, може да повиши разходите и да подяде печалбите на HP и на други производители като Dell и Acer. HP очаква това да окаже въздействие във втората половина на фискалната 2026 г., като разполага с достатъчно инвентар за първата.

Компанията прогнозира коригирана печалба на акция за 2026-а между 2.90 и 3.20 долара (под средната прогноза от 3.33 долара) и между 73 и 81 цента за първото тримесечие. Приходите за четвъртото тримесечие достигнаха 14.64 милиарда долара – над очакваните 14.48 милиарда.