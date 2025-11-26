Седем закуски, които са по-здравословни, отколкото си мислите

Три часът е следобед и стомахът ви къркори. Остават още часове до вечеря и се чудите какви закуски да изберете. Две бисквити биха били идеални като вкус, а шепа бадеми би била по-здравословна, макар и скучна.

Дилемата дали и какво трябва да ядем между основните хранения е оживено обсъждана. Но миналата година учени от King’s College London стигнаха до извода, че похапването само по себе си не е нездравословно – важно е да избираме качествени варианти. Пресните плодове, зеленчуците и ядките отново бяха определени като най-добрите за утоляване на глада и поддържане на здравословно тегло.

Сирене и крекери

Клер Торнтън-Ууд, регистриран диетолог и говорител на Британската диетична асоциация, обяснява, че високата концентрация на калций, витамин A и B12 в сиренето го поставя в „хранителната“ категория. Тя препоръчва две малки крекерчета и използване на сирена с по-силен вкус, като зрял чедър, които дават интензивен вкус без нужда от прекаляване – или меки сирена като бри, които са с по-ниско съдържание на мазнини.

Добавяне на краставица, домати или грозде дава допълнителен вкус и полезни вещества. Крекерите от пълнозърнести продукти добавят и нужното количество фибри.

Яйце с препечен пълнозърнест хляб

Д-р Трака отбелязва, че яйцата са идеална закуска.

„Пълни са с протеини и са чудесен източник на витамини и минерали като витамините B, селен и йод“, казва тя. „Комбинирайте с пълнозърнест или семенен хляб за балансирана закуска.“

Купичка пълномаслено гръцко кисело мляко със семена

Гръцкото кисело мляко често се възприема като закуска за сутринта, но всъщност е чудесен вариант за между храненията, защото е засищащо, полезно за храносмилането и вкусно.

„Преди мазните храни бяха демонизирани като ‘пълнеещи’, но сега знаем, че картината е по-сложна,“ казва д-р Бери. „Пълномасленото кисело мляко е богат източник на полезни мазнини и протеини и е ферментирала храна, която поддържа чревния микробиом.“

Тя съветва да се избира вариант без добавена захар и изкуствени подсладители.

За по-засищаща закуска: добавете плодове, ядки и семена.

Торнтън-Ууд препоръчва семена богати на омега-3 и омега-6 – тиквени, ленено семе и слънчогледови. Закуската осигурява много протеин, калций и фибри.

Половин авокадо

Според д-р Мария Трака половин авокадо е идеалната порция. Може да се яде директно или да се превърне в гуакомоле.

„Авокадото е добър източник на фибри, но ниско на други въглехидрати, съдържа много витамини и минерали,“ казва тя. „Мазната му текстура се дължи на високото съдържание на полезни ненаситени мазнини, включително олеинова киселина, свързвана със защитни здравни ефекти.“

Пакет пуканки

Пуканките са по-здравословна алтернатива на чипса и запазват усещането за „хрупкане“.

„Те са пълнозърнести и съдържат повече хранителни вещества от рафинираните зърна,“ казва д-р Бери.

Важно е да не са покрити с много захар или сол.

Проф. Пийт Уайлд препоръчва стандартна порция от 30 г. „Домашно приготвените пуканки са забавни и позволяват контрол над добавките.“

Салата от нахут

Нахутът е богат на фибри и се брои за една от препоръчителните пет порции плодове и зеленчуци на ден.

Торнтън-Ууд препоръчва половин консерва нахут, смесен с половин чаена лъжичка соев сос и малко сусамово олио.

Хумусът също е отличен вариант, казва проф. Уайлд. Непреработеният нахут се разгражда бавно в червата, което контролира повишаването на кръвната захар и задържа ситост по-дълго.

За потапяне – пръчки морков, целина или броколи. Около 50 г хумус е оптимална порция.

Ябълки с фъстъчено масло

В последните години щандовете със сладка се изпълниха с кремове от фъстъци, бадеми и кашу.

„Те са изненадващо здравословни,“ казва д-р Бери. „Минимално обработените ядкови масла доставят полезните мазнини, протеини, фибри и микронутриенти.“

Торнтън-Ууд предлага да ги намажете върху резени ябълка или да потапяте плодовете в тях. Това е една от вашите „пет на ден“ порции и помага за по-продължителна ситост.

Има ли значение времето на похапване?

Да. Проучване на King’s College London показва, че закуските след 21:00 ч. водят до по-високи нива на кръвна захар и по-лоши метаболитни реакции. Късните похапващи също избират по-калорични храни, богати на мазнини и захар.

„Най-добре е да се фокусира върху качествени закуски през деня, а не вечер,“ казва д-р Бери.

Как да контролираме похапването?

Много хора ядат несъзнателно – пред телевизора, докато работят или шофират. Това често се дължи на скука, стрес или умора. Помагат:

бавно ядене

малки порции

наслада от всяка хапка

Също така е важно да не бъркаме жаждата с глад. „Ако се чудите – изпийте чаша вода, чай или кафе,“ съветва Торнтън-Ууд.

Закуски, богати на протеин, засищат по-добре, а предварителното подготвяне на порции предпазва от преяждане.

