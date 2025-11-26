Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун е продал дела си в компанията за около 7 млрд. долара

Леонид Федун, един от основателите на руската петролна компания „Лукойл“, е продал дела си в компанията, оценен на приблизително 7 милиарда долара, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници. Точната сума, която предприемачът е получил за акциите си, е неизвестна.

Според източници на Ройтерс, Федун е продал дела си, който е възлизал на приблизително 10% от капитала на компанията, в началото на 2025 година. През последните години предприемачът постепенно е намалил участието си в бизнеса, отбелязва агенцията.

През 2022 г. Федун се оттегли от поста вицепрезидент на „Лукойл“

и също така продаде дела си във футболния клуб „Спартак“, който дълго време беше спонсориран от компанията.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“, „Роснефт“ и техните дъщерни дружества на 22 октомври. Сделките с компаниите можеха да бъдат завършени до 21 ноември. Всеки, който закупи руски петрол след 21 ноември, е изправен пред вторични ограничения, съобщиха от Министерството на финансите на САЩ.

Според Bloomberg, обаче е направено изключение за унгарската компания MOL, която управлява рафинерии в Унгария и Словакия.

Леонид Арнолдович Федун (роден на 5 април 1956 г.) е руски милиардер бизнесмен, роден в Украйна, известен със съоснователството си на руската петролна компания „Лукойл“. До пенсионирането си през 2022 г. той е вицепрезидент на „Лукойл“. Преди това е бил президент на ФК „Спартак“ – Москва, преди да продаде 100% от акциите си на „Лукойл“.

Преди да навлезе в частния сектор, той е бил военен офицер. Смята се за близък сътрудник на Вагит Алекперов, с когото е съосновател на „Лукойл“.