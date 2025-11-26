Какво да очакваме за Нова година: Без ПОС терминали, плащане само в брой и притеснения сред ресторантьорите

Тази година новогодишната нощ ще бъде необичайна за ресторантьорския и хотелиерския сектор, тъй като заради подготовката на банковите системи за преминаване към еврото ПОС терминалите и банкоматите няма да работят за няколко часа. Това означава, че клиентите ще могат да плащат само в брой.

Според Петко Игнатов, председател на ловешкото сдружение на хотелиерите и ресторантьорите, част от заведенията дори обмислят да не работят на 31 декември вечерта, тъй като не са сигурни, че ще успеят да се справят с тази извънредна ситуация. Той разказва пред БНР, че клиентите предварително са уведомени да носят пари в брой.

Малкият бизнес изпитва нарастващи трудности – хотелите трудно поддържат денонощни рецепции и част от собствениците мислят да преминат към отдаване на квартири или апартаменти под наем, което изисква по-малко разходи. Според Игнатов въвеждането на еврото и увеличението на осигуровките с 2% допълнително ще утежнят положението. Той прогнозира, че 2026 година ще бъде още по-трудна за сектора, като част от заведенията може да затворят или да преминат в режим на отдаване под наем заради бюрократичната тежест.