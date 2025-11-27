Алуминиевият скрап е най-ценният критичен минерал в Европа

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Световният енергиен и промишлен сектор разчита на редкоземни елементи (REE) – група от 17 метала, незаменими в ред области на употреба – от батерии за електромобили и смартфони до вятърни турбини. Макар REE често да се срещат в малки количества, обикновено като вторични (отпадни продукти от добива), свързани с подобни елементи, те не са точно редки – някои, като церият, са дори по-разпространени от оловото. Въпреки това, само около 1% от редкоземните елементи се рециклират глобално, поради сложността при отделянето им от други материали, ниската концентрация в продуктите и енергоемкият и опасен характер на съществуващите методи за рециклиране. За сравнение, критични минерали като алуминий и кобалт имат значително по-високи нива на рециклиране, достигащи почти 100% в някои случаи.

В този контекст, алуминиевият скрап се превърна в един от най-ценните критични минерали в Европа. Европейският съюз полага усилия повече рециклиран материал да остава на континента. Според еврокомисаря по търговията Марош Шефчович, над един милион тона алуминиев скрап годишно напуска Европа чрез износ, което е твърде много. Старият континент е нетен износител на алуминиев скрап, като експортът достигна рекордните 1.26 милиона тона през 2024 година.

Повишените мита на Съединените щати върху първичния метал доведоха до скок в износа на скрап от Европа към Америка. Значителен дял – до 65% – отива към азиатски страни като Китай, Индия и Турция, а останалата част – към страни извън ЕС в ОИСР.

Американският президент Доналд Тръмп удвои митата върху вноса на първичен алуминий и полупродуктите до 50% през юни, но алуминиевият скрап е освободен от налози. Тенденцията за завишаване на експорта на скрап обаче е започнала преди втория мандат на Тръмп, според консултантската фирма Project Blue, която констатира, че този износ от Европа към страни извън ЕС е нараствал с около 9% годишно между 2018 и 2024 година.

Европа си е поставила цел до 2030 г. рециклираните продукти да покриват 25% от нуждите на континента от критични минерали. Причината е, че рециклирането на алуминий гълта далеч по-малко енергия – изисква само 5% от консумацията, необходима за първичното производство. Високите енергийни разходи принудиха много европейски заводи за алуминий да затворят, а увеличаващият се износ на скрап води до недостиг, което задълбочава проблема с критичните суровини. Според European Aluminium около 15% от капацитета на континента за рециклиране на алуминий е незает поради липса на суровина.

скрап

Не всеки алуминиев скрап е еднакъв. Скъпият и с висока чистота отпадъчен материал, като използвани кенчета за напитки, се търси интензивно на Стария континент и това е една от причините Aluminium Association да призовава за незабавна забрана на износа. Европа рециклира около 75% от алуминиевите кенчета, много повече от 43% в Съединените щати. За разлика от тях, други видове скрап като „Zorba“ и „Twitch“, съставени от смесени материали, често от автомобили в края на експлоатацията им, са трудни и скъпи за обработка, поради което Брюксел ги изнася.

Потенциалът на рециклирането

Потенциалът за рециклиране на критични минерали и редкоземни елементи е огромен. Проучване показва, че само увеличената събираемост на батерии, крушки и магнити може да повиши степента на рециклиране на REE от 1% на 20% – 40%, което представлява до 5% от световното производство на редкоземни елементи, или почти половината от годишния добив в Съединените щати.

Според Саймън Джоуит, асистент в Университета в Невада, Лас Вегас (UNLV), потенциалът може да бъде дори по-голям в зависимост от внедряването на технологии като електромобили. Рециклирането на такова количество редкоземни елементи обаче не е лесно. Разнообразието на електронни устройства, подлежащи на рециклиране, не винаги съдържа достатъчно REE в подходящи пропорции, за да бъде процесът рентабилен. В много случаи производителите не управляват рециклирането, което означава, че може дори да не знаят в какви материали какви компоненти има.

Тук американският сектор за REE може да се поучи от Европа. Европейската Директива 2012/19/ЕС за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване WEEE изисква производителите на електронни устройства не само да финансират или извършват рециклирането на тези устройства, но и продавачите да осигуряват безплатно събиране на електронни отпадъци. Продавачите на нови електроуреди трябва да предлагат безплатна услуга „take-back“ за подобни стари продукти, а големите магазини са задължени да приемат малки предмети за рециклиране без покупка.

