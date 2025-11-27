Златните резерви на „Банка д’Италия“ от 300 млрд. долара са държавна собственост, настоява сенатор

Законодатели от управляващата партия на Италия продължават да твърдят, че златните резерви на централната банка на стойност 300 милиарда долара принадлежат на държавата, въпреки широко разпространените опасения, че подобна промяна в законодателството може да наруши правилата на Европейския съюз. Сенатор Лучо Малан от партията „Братя на Италия“ на премиера Джорджа Мелони заяви пред радиостанция Radio 24 на 27 ноември, че инициативата цели да предотврати неправомерното използване на златните резерви в бъдеще.

„Дори Банка д’Италия не може да прави каквото си поиска със златото“, каза Малан.

Италианската централна банка държи третия по големина национален златен запас в света, след Съединените щати и Германия. Нейните 2452 метрични тона злато са еквивалентни на около 13% от БВП на страната.

Правителствен служител заяви пред агенция „Ройтерс“, че Рим ще поиска становище както от „Банка д’Италия“, така и от Европейската централна банка (ЕЦБ), преди да приеме законодателство по въпроса.

Малан, заедно с четирима други членове на партията, представи на парламента промяна в бюджета за 2026 г., в която се посочва, че „златните резерви, управлявани и държани от „Банка д’Италия, принадлежат на държавата, от името на италианския народ“.

Политици от всички партии са призовавали през последните 20 години за изясняване на собствеността на жълтия метал, с оглед на евентуална продажба на по-късен етап, за да се намали държавният дълг на страната или да се намерят ресурси за орязване на данъците и увеличаване на разходите.

Коментирайки подобна инициатива през 2019 г., ЕЦБ предупреди, че всяко ограничаване на автономията на централните банки, например при управлението на златните резерви, би било несъвместимо с договорите на ЕС. Уставът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) забранява на централните банкери да търсят или приемат инструкции от институциите на блока или държавите членки.

Малан отрече какъвто и да е коалиционен план за продажба на златото, твърдейки, че партията му просто иска да ликвидира риска запасите от суровината да бъдат продадени, без да дава допълнителни подробности.

„Едно е да се установи, че резервите не могат да се използват, защото се държат като обезпечение, но съвсем друго е да се каже, че принадлежат на някой друг“, каза той, добавяйки, че коалиционни съюзници от други партии също подкрепят мярката.

„Банка д’Италия“ заяви на уебсайта си, че скъпоценният метал може да се използва като обезпечение за получаване на заеми или, в краен случай, да се продаде на пазара за покупка на евро, за да се поддържа стойността му.