Афганистанец, влязъл в САЩ по програмата „Добре дошли, съюзници“, е задържан за стрелбата по служители на Националната гвардия

Афганистански гражданин беше обвинен в прострелването на двама членове на Националната гвардия на САЩ само на няколко пресечки от Белия дом – инцидент, определен като изключително дързък и случващ се на фона на национален дебат за ролята на военните в борбата с престъпността, предаде АП. Двамата гвардейци бяха хоспитализирани в критично състояние, като първоначални съобщения за смъртта им по-късно бяха опровергани.

Заподозреният, 29-годишният афганистанец Рахманула Лаканвал, също е ранен, но без опасност за живота. Той е дошъл в САЩ през 2021 година чрез програмата „Добре дошли, съюзници“, създадена след изтеглянето на американските войски от Афганистан. Програмата е критикувана от американския президент Доналд Тръмп и републиканците заради пропуски в проверките, макар поддръжниците ѝ да отбелязват, че е спасила хора от риск от талибански репресии.

Разследващите съобщават, че Лаканвал е нападнал гвардейците внезапно и без предварителен контакт, а мотивът му остава неизвестен. Към този момент няма данни за други замесени лица. След инцидента администрацията на Тръмп изпрати допълнително 500 членове на Националната гвардия във Вашингтон.

Във видеоизявление президентът на САЩ призова за повторна проверка на всички афганистански бежанци, приети по времето на бившия държавен глава Джо Байдън, заявявайки, че стрелбата е „престъпление срещу цялата нация“.

