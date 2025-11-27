МВФ и Украйна постигнаха техническо споразумение за нова четиригодишна програма от 8,2 млрд. долара

Международният валутен фонд съобщи, че е постигнал споразумение на техническо ниво за четиригодишна програма на стойност 8,2 млрд. долара, която трябва да помогне на Украйна да се справи с нарастващия фискален натиск по време на войната, предаде Ройтерс. Новият пакет ще замени действащия Разширен фонд за финансиране на стойност 15,6 млрд. долара, одобрен през март 2023 година, Според МВФ програмата има за цел да укрепи макроикономическата стабилност, публичните финанси и устойчивостта на дълга, докато войната срещу Русия продължава да тежи върху бюджета на страната. Очакваните финансови нужди за периода 2026–2029 година достигат 136,5 млрд. долара.

Украински представители подчертават, че споразумението е ключово за привличането на допълнителни средства от международни партньори, включително т.нар. репарационен заем, който трябва да се финансира от замразените руски активи. Според премиера Юлия Свириденко договорената програма доказва устойчивостта на украинската икономика въпреки войната. Тя потвърди, че проектобюджетът за 2026 година вече е подготвен в съответствие с параметрите на МВФ и призова депутатите да го подкрепят.

Новата програма ще бъде внесена за одобрение от Изпълнителния съвет на МВФ, след като Киев изпълни предварителните условия и след като партньорите предоставят необходимите финансови гаранции. Междувременно Европейският съюз засилва усилията за постигане на съгласие за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна, след като предишните преговори не доведоха до решение за използване на около 162 млрд. долара руски суверенни средства, блокирани в Европа.