Космически кораб с руско-американски екипаж полетя към МКС

Ракетата-носител „Союз-2.1а“, носеща пилотирания космически кораб „Союз МС-28“, успешно излетя от космодрума „Байконур“. Космическият кораб е изведен в орбита с трима членове на екипажа на Експедиция №74 на Международната космическа станция (МКС).

Стикирането с руския сегмент на станцията се очаква приблизително в 14:38 ч. московско време. На борда са космонавтите на „Роскосмос“ Сергей Куд-Сверчков (командир) и Сергей Микаев, както и астронавтът на НАСА Кристофър Уилямс.

Очаква се екипажът да остане на МКС 242 дни, като са планирани два излизания в открития космос.

Членовете на експедицията се очаква да се върнат на Земята в края на юли 2026 година.

Предишният руски пилотиран космически кораб „Союз МС-27“ беше изстрелян в космоса на 8 април. Това изстрелване също беше извършено с ракета „Союз-2.1а“, която излетя от космодрума „Байконур“. Космическият кораб качи двама руснаци и един американец на Международната космическа станция. Връщането му е планирано за 9 декември.