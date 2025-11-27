Общинари от „Възраждане“ твърдят за разлика от 40 млн. лева в поръчка на „Топлофикация София“ за ремонт в „Дружба“

Общинските съветници от „Възраждане“ са установили разминаване между 32 и 40 млн. лева между прогнозната и реално изчислената стойност на обществената поръчка на „Топлофикация София“ за ремонт на мрежата в ж.к. „Дружба“. Това съобщи председателят на групата Деян Николов, като уточни, че обявената стойност е около 60 млн. лева, докато разчетите на съветниците показват реална цена около 20 млн. лева. Дори при максимално завишени параметри сумата не би трябвало да надвишава 28 млн. лева, твърди Николов.

По думите му, ръководството на „Топлофикация София“ е предоставило непълна информация, а методиката за определяне на стойността се базира на средни цени от стари договори, увеличени с 50% без детайлно остойностяване. Николов заяви, че утре предстои нова среща с дружеството, на която ще бъдат поискани по-конкретни данни за разходи и материали.

Той коментира и предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на Столичната община, като посочи, че част от промените ограничават правомощията на главния архитект и противоречат на Закона за устройство на територията. „Възраждане“ няма да подкрепи предложението.